Насар: Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация

Трикратният световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар отново говори по най-актуалната тема в спорта - неразбирателството между него и родната федерация. 21-годишният спортист, който миналата година взе и олимпийското злато в Париж, коментира и породилата множество дискусии снимка с Делян Пеевски.

Снимка: ДПС - НН

"Много добре знам, че някои хора по принцип не ме харесват. Натиск към мен няма. Имам тежест на гърба си от това, че с моята федерация дълго време не можем да стигнем до разбирателство. Все по-трудно става да работя с нея. Делян Пеевски е единственият спонсор на нашата федерация. Срещата беше поискана от него. Целият разговор беше за това, че Стефан Ботев искаше да си сложи едно наметало с успехи, към които нямаше никакъв принос", каза той при гостуването си в "На Фокус".

И продължи, добавяйки, че не се интересува от политика, защото "спортът е неговата политика".

"Моята политика е спортът и гледам да стоя в нея. Искам най-доброто за кариерата си. Искам да се състезавам за родината си. Няма от какво да се притеснявам, представям нещата такива, каквито са. Затвърждавам си позицията и стоя зад нея", каза още Карлос.

"Трябва и двете страни да имат желание, не мисля, че трябва да влизаме в някакви войни. Болно ми е, че трябва да взема такова решение, защото "българин да се наричам първа радост е за мен". Правя всичко възможно да остана в България", завърши щангистът.

В същото време организираните привърженици на ЦСКА от Трибуна Сектор "Г" излязоха с позиция, в която коментират ситуацията около Насар и създалата се с него "буря в чаша вода". Ето какво пишат "армейските" фенове:



"Армейци,

След като изчакахме да се успокои разразилата се словесна истерия по адрес на нашия велик шампион Карлос Насар бихме искали да вземем и ние отношение по въпроса.

Полемиката и цялата тази "буря в чаша вода" бяха инициирани от една малка, но изключително креслива общност, наречена "либерална градска десница", за която освен че съществува на 99% основно в социалните мрежи знаем, че не е нито либерална, нито градска, нито десница. Говорим за едни окаяни и отчаяни хора, които за няколко гранта повече биха продали без свян дори семействата си. Същите тези господа не искат да имаме модерен и европейски стадион в Борисовата градина и през годините не един или два пъти опитваха да слагат прът в колелото на нашето развитие. Не успяха да попречат на нас, няма да спрат устрема и на Карлос.

В България отдавна сме шампиони по информираност - знаем всичко за всеки и не търпим възражения по въпроса. Абсолютно сме сигурни, че всички, които побързаха да очернят Карлос Насар са се готвели самостоятелно за Олимпийски и Световни първенства, водили са тежки подготвителни лагери и са прославили България по целия свят, въпреки че са им предлагали десетки пъти повече пари от чужди места. Сигурни сме, че познават в детайли отношенията му с федерацията по вдигане на тежести и тяхната оценка е безкомпромисно точна. Само че за разлика от вас, неуважаеми, офертите от чуждите посолства той ги отказва...

Всеки, който познава и е виждал дори за 5 минути Карлос Насар знае, че казаното в неговата позиция преди няколко дни е самата истина, а политиката е нещо, което е чуждо, далечно и незначително в неговия свят. Призоваваме нормалните хора и българи да не се увличат по медийни и пропагандни кампании, а да уважават малкото ни останали велики и достойни шампиони докато все още ги имаме. Да живее България и само ЦСКА!".

