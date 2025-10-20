Тръмп: Донбас да остане разделен по настоящата фронтова линия

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският регион Донбас трябва да остане разделен между Русия и Украйна, както е понастоящем.

"Нека остане разделен, както е. Мисля, че 78 процента от територията й вече е превзета от Русия," заяви Тръмп на борда на "Еър форс 1".

Така американският държавен глава опроверга информацията публикувана от "Файненшъл таймс", че е искал по време на срещата им миналата седмица с украинския президент Зеленски да предаде целия Донбас на Русия, предаде БНР.

Изданието пише, че Тръмп дори е предупредил Зеленски, че в противен случай Владимир Путин може да "унищожи" Украйна.

В интервю за американска телевизия украинският президент заяви, че няма да отстъпи допълнителни неокупирани територии на Русия, за да склони руското ръководство да преговаря за мир.

Той настоя също да не бъде изолиран от предстоящите преговори между руската и американската страна в Будапеща.