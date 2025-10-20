  • Instagram
Бургас: +9 / +18
Пловдив: +10 / +17
Варна: +9 / +17
Сандански: +13 / +17
Русе: +7 / +15
Добрич: +7 / +16
Видин: +8 / +15
Плевен: +8 / +16
Велико Търново: +7 / +16
Смолян: +4 / +11
Кюстендил: +8 / +16
Стара Загора: +8 / +16

НИМХ с пълна прогноза за времето през цялата седмица

Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта на места в равнинната част от страната ще има условия за намалена видимост. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°.

През следващите дни бавно ще се затопля. Ще бъде почти тихо или със слаб южен вятър и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност.

Във вторник ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб от югоизток. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3° и 8°, все още в отделни котловини и по-ниски и там остават условията за образуване на слана. Максималните ще са между 15° и 20°.

В сряда и четвъртък ще има по-значителни временни увеличения на облачността и на отделни места в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд. В петък ще бъде предимно слънчево, с минимални температури между 6° и 11°, максимални - около и над 20°. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, ще остане топло за края на октомври.

В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, а в неделя от северозапад ще се увеличат и средната и ниската облачност, по-късно през деня ще започнат и валежи.


