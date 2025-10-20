  • Instagram
Двама задържани за починалото след намушкане момче в столичен мол

Столичната полиция е задържала двама души във връзка с трагичния инцидент, при който момче бе намушкано в столичен мол и впоследствие почина.

През изминалата нощ при операция на СДВР са задържани двама души, които са заподозрени за участие в сбиването, в което 15-годишен младеж бе намушкан, а после почина в болница. Единият от двамата е заподозрян за смъртоносното нападение и също е 15-годишен. Другият е свидетел.

От МВР все още не дават подробности за арестуваните и каква точно е тяхната съпричастност към случилото се.

Малко преди 20 часа снощи в мол на столичния бул. "Александър Стамболийски" при сбиване между две компании 15-годишното момче е било намушкано с нож. По информация на БНР инцидентът е станал на 3-ия етаж на търговския център, където има кино и заведения за хранене.

Все още не е ясна точната причина за скандала между двете компании. От мястото са иззети записи от охранителни камери. Образувано е досъдебно производство.


