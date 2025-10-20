Зарков: Докато държавата е замърсена дали мафия ли ни управлява, или не, няма да вървим напред

Докато държавата е замърсена с това мафия ли ни управлява, или не, ние няма да вървим напред. Не и като общество. Това каза в ефира на НОВА бившият министър на правосъдието Крум Зарков.

“Целият този епизод, който започна с изборите в Пазарджик, премина през няколко етюда. Днес ще наблюдаваме как ще се развие, защото аз не мисля, че той е приключил”, коментира бившият министър на правосъдието.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, каза, че щом лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски го помоли нещо, той го изпълнява. “С Пеевски се познаваме от 20 години и като му кажа нещо, той се съобразява. Когато той ме помоли, аз го изпълнявам”, допълни той.

Според Зарков всички замесени страни ще загубят. “Губи Борисов, който се опита да демонстрира мощ един ден и няколко часа по-късно даде заден. Губят партньорите в това управление, защото БСП побърза да се покаже в една унизителна ситуация, в която практически каза чрез устата на своите ръководители “ние сме готови на всичко с всички”. А ще видим дали ще загуби и ИТН, днес се очаква тяхната позиция. Самото мълчание показва, че оттам може би ще излезе нещо по-релефно”.

“Губи и самият Пеевски, защото независимо от цялата спрегната машина да обяснява колко е силен той, се оказва един колос на глинени крака. Защото човек, заявил, че иска да управлява цялата държава, да печели национални избори и така нататък, се оказа, че дори да спечели малко в Общинския съвет в Пазарджик, това предизвиква трус в цялата държава”, коментира .

“Не знам дали се дължи на зависимост или на грешна преценка, но едно е сигурно - неадекватно се държат тези, които управляват в момента”, смята той.

По думите му българският народ не иска фигура като Пеевски да го управлява, но вместо властта да се изправи срещу този проблем, тя официално го вкарва в тяхната конфигурация. “Това е доста грешна преценка и тя ще води единствено до трусове, независимо от това дали правителството ще спечели още няколко месеца съществуване или не”.

“Мислите ли, че има някой доволен от начина по който се организира общото ни съществуване, каквато всъщност е дефиницията на едно управление?”, попита Зарков.

“Може би изглеждат отвлечени въпросите за властта, но аз мисля, че все повече и повече хора разбират, че те са пряко свързани с ежедневния им начин на живот. Просто има проблеми, които колкото и да сме корави, колкото и да сме индивидуалисти, трябва да разберем, че не можем да решим сами. Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата”, коментира той.







