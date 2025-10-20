  • Instagram
Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина

Българин е убит при нападение с нож пред нощен клуб в Атина
Намушкаха и убиха 37-годишен българин пред нощен клуб в квартал "Перистери" в Атина. Според Държавната телевизия ERT всичко е започнало в 03.00 ч, когато мъжът, който купонясвал в заведение, излязъл навън, за да говори с друг човек.

Минути по-късно паднал кървящ на улицата, след като бил намушкан в корема с нож. Той бил сериозно ранен и откаран в Държавната болница в квартал "Никея", където, въпреки усилията на лекарите, починал от нараняванията си.

Полицията разследва обстоятелствата, при които е извършено престъплението.



#убит българин #Атина

