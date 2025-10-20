  • Instagram
57% по-висок риск за рак на гърдата при жените, ако похапват шунка и бекон

Жените, които редовно консумират преработени меса като бекон и шунка, могат значително да увеличат риска от развитие на рак на гърдата. Това разкрива мащабно изследване.

Изследователите установили, че жените, които консумират преработени меса поне веднъж седмично, са с 57% по-голяма вероятност да развият рак на гърдата в сравнение с онези, които ги избягват.

Ефектът е най-силен при жените под 50-годишна възраст, сочат резултатите.

Десетгодишното проучване е публикувано в рецензираното списание Clinical Nutrition. То проследява повече от 71 000 жени на възраст от 40 до 69 години, пише в. "Дейли Мейл", цитиран от ИА Фокус.

Учените смятат, че виновникът е натриевият нитрит – консервант, често използван в преработените меса, който може да образува канцерогенни съединения в организма, потенциално увреждайки ДНК и предизвиквайки мутации в тъканите на гърдата.

Натриевият нитрит се използва за убиване на бактериите в консервираното месо, за подобряване на вкуса и за поддържане на розовия цвят на бекона и шунката за по-дълго време.

Докато преработените меса като бекон и шунка повишават риска от рак на гърдата, учените подчертават, че "не е установеназначителна връзка между риска от рак на гърдата и консумацията на други видове месо", като свинско и пилешко, които не се консервират с нитрити.

Изследването на Сеулския университет подкрепя предупрежденията на Международната агенция за изследване на рака към Световната здравна организация, която класифицира преработеното месо като канцероген от група 1 – същата категория като тютюна, азбеста, хепатит В и арсена, пише БГНЕС. Експертите твърдят, че макар генетиката да играе роля при рака на гърдата, фактори като диетата, консумацията на алкохол, тютюнопушенето и затлъстяването стават все по-важни.


