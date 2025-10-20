Строителство на Боянското блато? Хората - на протест!

Да се спрат незаконните строителни дейности в и около територията на Боянското блато - това искат природозащитници и жители на столичния район "Бояна", които излизат днес на протест. Те призовават кмета Васил Теризев и главния архитект на София да спрат застрояването на природния резерват, местообитание на редки видове птици.

Според експерти застрояването на благото може да доведе до критични наводнения на кварталите "Бояна", "Манастирски ливади", "Павлово" и други.

По думите на адвокат Веселин Тончев от Инициативния комитет за защита на Боянското блато, исканията им са от 2021 г. Според него те са възможни и в момента.

"Става дума за служебно изменение на устройствените планове за местността, които са в правомощията на кмета на Столична община и на Общинския съвет, които когато са съчетани със строителна забрана, няма никаква пречка, докато се извършват тези промени, да се спре и строителството. Това са изрични норми на Закона за устройство на територията, който дава такива възможности".

В общия устройствен план и в подробните устройствени планове Боянското блато е пропуснато като воден обект, подчерта адв. Тончев в предаването "Преди всички". По думите му това е естествен водоем:

"Има го на всички топографски карти в района. На всички устройствени планове до последния, който е от 2007 г., Боянското блато е отразявано като такъв естествен водоем. Става въпрос за езеро с 10 дка водна площ - не е нещо, което може случайно да се пропусне. Отразявано е като пространство за озеленяване, градски парк и т.н. 2007 г. изведнъж се превръща в зона за застрояване. Случила се е грешката, но законът предвижда възможност за изменение на влезли в сила устройствени планове".

Според него ако се действа своевременно и решително, има реална възможност да бъде спасена тази екосистема.

Снимка: БТА

Адв. Тончев предупреди, че ако този водоем бъде затрупан, цялата вода, която се стича от планината и подземните води, ще тръгнат надолу.

По думите му към момента от северната страна на блатото има имот с разрешение за строеж и в който започва изграждането на сериозен жилищен комплекс. Затова е и днешният протест, обясни той.

"Трябва да се зачитат и всички живущи в района, гостите на София и всички граждани, за да се запази това място. Към настоящия момент това все още е възможно. Може би след около 2-3 месеца вече няма да е възможно".

По думите му сградите около Боянското блато са необитаеми заради високи подземни води. Същото очаква и новото строителство, категоричен е той.

Снимка: БТА

Адвокатът смята, че случая много наподобява този в "Елените":

"Имаме една административна грешка, заложена в устройствения план. След това - редица държавни и общински органи затварят очите си за тази грешка. Наслагват се административни актове върху една сгрешена основа. Тази сгрешена основа трябва да бъде променена. Това ще доведе до отпадане и на всички последващи актове".

Общинският съветник и член на Комисията по архитектура в СОС Саад Алуани декларира, че хората ще получат пълно съдействие. В ПП-ДБ няма две мнения по въпроса, посочи той.

"Всички сме готови да предприемем всички необходими действия за защита на Боянското блато и то да остане такава уникална екосистема, която е много важно да бъде защитена".

Свикахме днес извънредно Комисията по архитектура и градоустройство, посочи той и уточни, че на нея ще присъства главният архитект на Столична община и представители на район "Витоша". Алуани изтъкна, че ще бъде обсъдено какви мерки може да се предприемат за незабавно спиране на строителството в района и за ревизиране на допуснатите грешки в годините.

"Има над 20 общински съветници, които са подписали искането за това заседание. Между нас няма спор, че трябва да се предприемат необходимите действия за спиране на строителството в района".

По думите му тази уникална екосистема е много важна за целия град. Инвеститорският интерес е ясен, но няма как той да бъде поставен над обществения, смята той.

Общинският съветник изтъкна още, че Боянското блато е своеобразна гъба за вода, която предпазва всички квартали под него:

"Не трябва да допускаме това презастрояване да се случи и на Боянското блато, с което ще се застрашат въпросните квартали. Вече са застроени много водосборни територии в тази част на града. Това е опасно и този процес трябва да спре".







