Пеевски: Правителството има подкрепата ни за пълен мандат, докато работи за хората
Днес разговаряхме с министър-председателя Росен Желязков и отново потвърдих позицията си за пълна подкрепа за правителството, докато работи за хората.
Това заявява лидерът на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на формацията.
"Всички взаимоотношения между партньорите в Тройната коалиция по повод властта, са предмет на техни споразумения и договорки.
За мен е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите към хората и неотменимост на евроатлантическата ориентация на България.
Мисията на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО е да променя живота на хората за по-добро и да гарантира сигурността и стабилността, които са условието за просперитет и положително развитие на страната.
Ние винаги ще бъдем прогнозируем и ясен партньор в изпълнението на тази мисия", посочва още Пеевски.
