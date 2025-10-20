  • Instagram
Изплуваха подробности с издъхналия след намушкване младеж в столичен мол
Очевидци на инцидента, при който 15-годишно момче беше намушкано в мол в София и почина, споделиха за NOVA, че всичко се развило много бързо и никой не успял да види какво точно се случва.

Сигналът за нападението е подаден около 19:30 часа вечерта в неделя. От Спешна помощ потвърдиха, че и те са получили сигнал по същото време. Екип е пристигнал на мястото 4 минути по-късно.

Инцидентът се е случил пред киното на последния етаж на мола.

Служителка на съседното магазинче чула писък на момиче, изтичала и видяла младо момче, което лежало на пода и се виждало, че е намушкано.

Очевидците споделиха, че всичко се е случило много бързо и няма данни за нещо, което се е развивало дълго като конфликт. Те обясниха за NOVA, че в мола много често се събират такива групички и постоянно се случват побоища, затова на повечето хора не им прави впечатление.

Пред входа на мола винаги има патрулка заради честите конфронтации.

Нямало е нито напрежение, нито тревога. Служителите и хората там са го третирали като ежедневие с изключение на това, че детето е починало.

Никой няма представа дали са били организирана компания, но не е невъзможно. Децата са били на около 15 години.

До късните часове близки на нападнатото дете останаха пред "Пирогов", а след като стана ясно, че момчето е издъхнало, те отидоха пред сградата на СДВР с настояване извършителят да бъде намерен и задържан.

След часове издирване, минути след полунощ, предполагаемият извършител е бил задържан, както и един свидетел на случилото се.

