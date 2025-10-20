  • Instagram
Пак тапи на АМ Тракия от днес! Ще спират движението 4 пъти дневно

АПИ
От днес до четвъртък отново ще бъде спирано движението по магистрала „Тракия“. Четири пъти дневно – в 12, 14, 16 и 18 часа за 30-45 минути изцяло ще се спира трафикът на всички превозни средства между 24-ти и 33-ти километър в посока София.

Спирането на трафика се налага заради ремонтни дейности.

От Агенцията „Пътна инфраструктура“ апелират водачите да предвидят повече време за пътуване.



Акценти

Анализ

