FT: Тръмп призовал Зеленски да приеме условията на Путин или ще бъде унищожен

На среща във Вашингтон на 17 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта, предупреждавайки, че в противен случай страната му може да бъде унищожена.

Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом, пише Факти.бг.

Според тях разговорът между Тръмп и Зеленски е прераснал в спор няколко пъти, като американският президент „постоянно е използвал нецензурни думи“. Източници на вестника съобщиха също, че американският лидер е изхвърлил карти, показващи настоящата линия на контакт, настоявайки Украйна да предаде целия Донбас на Русия.

Неназован европейски служител заяви пред Financial Times, че Тръмп е предупредил Зеленски: „Ако иска, ще те унищожи“. Източникът на вестника добави, че президентът на САЩ е повторил аргументите на Русия относно конфликта по време на срещата в петък, призовавайки събеседника си да приеме предложението на Москва.

Според него, Тръмп е предал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще бъде унищожен.

Служителят заяви, че Тръмп е казал на Зеленски, че губи войната, предупреждавайки: „Ако Путин иска, ще те унищожи.“

В един момент от срещата президентът на САЩ хвърли настрана картите на бойното поле на Украйна, каза служителят, запознат със срещата. Според служителя, Тръмп е казал, че му е „писнало“ да вижда картата на фронтовата линия на Украйна отново и отново.

„Тази червена линия, дори не знам къде е. Никога не съм бил там“, казал Тръмп, според служителя.

Тръмп също така каза, че руската икономика „се справя чудесно“, каза служителят, в рязък контраст с неотдавнашните му публични изказвания, в които той призова Путин да преговаря, защото „икономиката му ще се срине“.

„Зеленски беше в много лошо настроение след срещата“, каза един от източниците на вестника. Говорейки за настроението сред европейските лидери след тези разговори, той каза, че те „не са оптимисти, а заемат прагматична позиция, докато планират следващите си стъпки“.

Белият дом и кабинетът на украинския президент не отговориха веднага на исканията за коментар.“

