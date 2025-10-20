Намушкаха 15-годишен в столичен мол, той издъхна в "Пирогов"

Почина момче, намушкано снощи в столичен мол, съобщиха от болница "Пирогов", предава БТА.

От Столичната дирекция на вътрешните работи съобщиха, че малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано момче на около 15 години в столичен мол. То е било закарано в много тежко състояние в спешната болница "Пирогов".

По непотвърдена информация става дума за свада между младежки компании, които се сбили до един от ескалаторите на третия етаж в столичния търговски център, намиращ се на ъгъла на бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Опълченска".

На място има униформени и криминалисти, които разпитват свидетели на случилото се.