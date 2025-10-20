Слънчев октомврийски понеделник, 15-18°C в цялата страна
През деня в понеделник над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Дневните температури ще са около 15-18°C.
Времето в София
Сутрин ще има условия и за слани. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. До обяд ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 13°-14°C.
Времето в планините
Облачността ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.
Времето по Черноморието
Времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, Дневните температури ще са между 15 и 16°С. Температурата на морската вода е между 17 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.
Времето на Балканите
Над южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално и там ще превалява слаб до умерен дъжд. Над останалата част от страната ще е слънчево, но сутрин - студено
ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans
