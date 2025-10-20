  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +9 / +18
Пловдив: +10 / +17
Варна: +9 / +17
Сандански: +13 / +17
Русе: +7 / +15
Добрич: +7 / +16
Видин: +8 / +15
Плевен: +8 / +16
Велико Търново: +7 / +16
Смолян: +4 / +11
Кюстендил: +8 / +16
Стара Загора: +8 / +16

Слънчев октомврийски понеделник, 15-18°C в цялата страна

  • Сподели в:
  • Viber
Слънчев октомврийски понеделник, 15-18°C в цялата страна

Pixabay
A A+ A++ A

През деня в понеделник над цялата страна времето ще е с разкъсана облачност. Дневните температури ще са около 15-18°C.

Времето в София

Сутрин ще има условия и за слани. Минималните температури ще бъдат между 1°С до 2°C. До обяд ще е с разкъсана облачност. След обяд и с повече слънчеви часове. Дневните температури ще са между 13°-14°C.

Времето в планините

Облачността ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра - около 3°.

Времето по Черноморието

Времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, Дневните температури ще са между 15 и 16°С. Температурата на морската вода е между 17 и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 2–4 бала.

Времето на Балканите

Над южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално и там ще превалява слаб до умерен дъжд. Над останалата част от страната ще е слънчево, но сутрин - студено

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans


#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?