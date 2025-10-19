Президентът Радев пристигна с Шкодата на жена си в Смолян за посрещането на унгарския си колега (ВИДЕО)

С „Шкодата“ на съпругата си Румен Радев посрещна унгарския президент в Смолян. Сребристата лична "Октавия" е купена преди 7 години от жена му и именно с нея той пристигна в смолянския квартал Райково следобед. Той слезе от колата от задната седалка, след което слезе и съпругата му. Двамата бяха посрещнати с аплодисменти от събрали се наоколо граждани.

Радев се здрависа с част от хората, между които и сестрата на заместник-министъра на МРРБ Дора Янкова - Мария.

След това се отправи към къщата - музей "Ласло Наги". Малко след него с официален кортеж пристигна и унгарският президент Томаш Шуйок.

Съветниците на президента - Гълъб Донев, Пламен Узунов и служителите от пресцентъра също пристигнаха с лични автомобили.

Шуйок е на посещение в България по повод деня на българо-унгарското приятелство. Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Освен това ще посетят и Родопски драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Припомняме, че Народното събрание премахна задълженията на НСО да осигурява транспорт на администрацията на президента. В знак за солидарност към своята администрация, Радев заяви, че от 20 октомври ще пътува с лични си автомобил.





