  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +12
Пловдив: +9 / +12
Варна: +10 / +11
Сандански: +12 / +13
Русе: +10 / +10
Добрич: +8 / +9
Видин: +8 / +9
Плевен: +9 / +10
Велико Търново: +6 / +8
Смолян: +4 / +5
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +8 / +9

Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака", физик и журналист

  • Сподели в:
  • Viber
Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака", физик и журналист

Стопкадър/YouTube
A A+ A++ A

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака" и телевизионен водещ.

Това съобщи колегата ѝ Димитър Байрактаров в социалната мрежа.

Ташева си е отишла след кратко боледуване, уточнява той.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. Завършва специалност "Ядрена физика" във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари", "Монитор" и "Атака". В последните години тя водеше телевизионни предавания - от 2012-а до 2022 г. в телевизията на Волен Сидеров "Алфа", а по-късно в телевизия "България24".

Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен канал в Youtube и предаване.

Била е депутат в XLII Народно събрание, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране, депутат в XLIII народно събрание от ПП "Атака".

#Магдалена Ташева #почина

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?