Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака", физик и журналист

Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака" и телевизионен водещ.

Това съобщи колегата ѝ Димитър Байрактаров в социалната мрежа.

Ташева си е отишла след кратко боледуване, уточнява той.

Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. Завършва специалност "Ядрена физика" във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари", "Монитор" и "Атака". В последните години тя водеше телевизионни предавания - от 2012-а до 2022 г. в телевизията на Волен Сидеров "Алфа", а по-късно в телевизия "България24".

Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен канал в Youtube и предаване.

Била е депутат в XLII Народно събрание, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране, депутат в XLIII народно събрание от ПП "Атака".