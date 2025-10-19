Почина Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака", физик и журналист
Починала е Магдалена Ташева, бивш депутат от "Атака" и телевизионен водещ.
Това съобщи колегата ѝ Димитър Байрактаров в социалната мрежа.
Ташева си е отишла след кратко боледуване, уточнява той.
Магдалена Ташева е родена на 1 март 1953 година в Горна Оряховица. Завършва специалност "Ядрена физика" във Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
Магдалена Ташева е дългогодишен журналист и редактор във вестниците "Пари", "Монитор" и "Атака". В последните години тя водеше телевизионни предавания - от 2012-а до 2022 г. в телевизията на Волен Сидеров "Алфа", а по-късно в телевизия "България24".
Последната дейност на Ташева бе като журналист на свободна практика със собствен канал в Youtube и предаване.
Била е депутат в XLII Народно събрание, заместник-председател на комисиите по енергетика и инвестиционно проектиране, депутат в XLIII народно събрание от ПП "Атака".
