Разчетоха смразяващи предсказания на Нострадамус за 2026 г.

След мрачните предсказания на българската ясновидка Ванга за 2026 г., включително нови конфликти и природни бедствия, някои може да решат да се обърнат към Нострадамус за лъч надежда. За съжаление, ако се вярва на пророчествата му, нещата не изглеждат твърде обещаващи, пише Tyla.

Въпреки че не е датирал конкретно нищо за 2026 г., експертите смятат, че някои от предсказанията му биха могли да се сбъднат тогава.

Голям рояк пчели

Тъй като няма пророчества, които да посочват конкретно 2026 г., поддръжниците на Нострадамус вярват, че четиристишията, съдържащи числото „26“, може да се отнасят конкретно до него. Едно от тях гласи: „I:26 (превод на Леони): Голям рояк пчели ще се надигне... засада през нощта...“.

Въпреки че това звучи зловещо, експертите са сигурни, че не се отнася до буквално нападение на пчели. Пчелите често се използват като политически символ – на монархия и кралска власт, както са били в Древен Египет или при Наполеон. Следователно пророчеството може да означава, че влиятелни фигури, като президента на САЩ Доналд Тръмп, ще постигнат големи успехи през следващата година.

Тичино ще прелее с кръв...

Продължавайки „нумерологичната“ теория за числото 26, друго четиристишие гласи: „II:26: Поради благоволението, проявено от града... Тичино ще прелее с кръв...“ Тичино е южен кантон на Швейцария, дом на много гори, езера и ледници. Защо е конкретно споменато в пророчеството е неизвестно, но не звучи особено обнадеждаващо.

Седем месеца – голяма война

Друго четиристишие, което може да се отнася до 2026 г.: „Седем месеца – голяма война, хора загиват от зло. Руан, Еврьо – кралят няма да се поколебае“.

Като се има предвид настоящата война между Русия и Украйна, ентусиастите открояват това четиристишие като особено уместно. Някои го виждат като 10/18/25, 2:34 PM Смразяващи предсказания на Нострадамус за 2026 г., ще има ли...1/2 предсказание за ескалация на конфликта, докато други го свързват с евентуалното избухване на Трета световна война, която Тръмп многократно споменава тази година. Географските имена – Руан и Еврьо – обаче ни връщат към 16-ти век, времето на Нострадамус.

Марс управлява небето, три огъня се издигат от Изтока

Има и друго четиристишие, което изследователите свързват с 2026 г.: „Когато Марс следва пътя си сред звездите, човешка кръв ще напоява светилището, три огъня ще се издигнат от източните земи, докато Западът губи светлината си в мълчание“.

Планетата Марс традиционно се смята за символ на война, конфликт и огън, което логично се свързва с други предсказания за бъдещи сблъсъци – както и редовете за „човешка кръв“. Фразата за „три огъня от източните земи“ се тълкува като препратка към нови сили, издигащи се от Изтока – Китай, Индия и страните от Югоизточна Азия. Експертите предполагат, че това може да означава природни бедствия, като например действителни пожари, или да символизира технологични пробиви.

А последният ред – „Западът губи светлината си“ – се счита за препратка към упадъка на западния свят, пише "Марица".

