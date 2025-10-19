Пак "купен вот" в Пазарджик, но на конкурс за красота - отнеха титла на участничка

Победителката в една от категориите на конкурса "Мис Пазарджик" е елиминирана заради "купен вот". Става въпрос за участничката, получила най-много гласове за „Лице на публиката“.

„След внимателна проверка установихме, че част от получените харесвания по време на онлайн вота са били резултат от неавтентична активност („купен вот“), изкуствено увеличаване на харесвания и манипулация. За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, съобщиха организаторите на конкурса във фейсбук страницата си.

След обективна преценка екипът на „Мис Пазарджик“ е решил титлата „Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, която се класира втора по брой реални харесвания, тъй като нейният резултат отразява коректен и автентичен вот, посочват организаторите.

Скандалът с „Мис Пазарджик“ идва броени дни след скандала за купен вот в Пазарджи на извънредните избори за общински съветници, който до доведе до проверка на работата на местната полиция и дори до остраняването на шефа ѝ.

Резултатите от местния вот в Пазарджик доведоха и до цяла седмица блокада на работата на парламента и вероятно предстояща нова конфигурация на властта, напомня бТВ.

Това е момичето с най-много реакции в официалната страница на “Мис Пазарджик” в категорията „Лице на публиката“. Тя е получила 1,8 хиляди реакции към снимката си:

Снимка: Мис Пазарджик/Фейсбук

А момичето след нея – на второ място, има 756:

Снимка: Мис Пазарджик/Фейсбук

А победителката тази година в конкурса извън категориите е Стефани Дудова:

Победителката тази година в конкурса извън категориите е Стефани Дудова. Снимка: Мис Пазарджик/Фейсбук











