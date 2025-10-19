Като на филм: За 7 минути бандити ограбиха ценности от Лувъра, изчезнаха на мощни скутери

Сутринта в неделя, 19 октомври, няколко престъпници ограбиха музея Лувър, разбивайки прозорци и открадвайки няколко предмета от колекцията с бижута на Наполеон и императрицата. Най-посещаваният музей в света обяви, че ще бъде затворен през целия ден „по извънредни причини“.

Според предварителните данни от разследването, на които се позовава AFP, инцидентът е станал между 09:30 и 09:40 ч.

По предварителна информация от следствието, престъпниците – с лица, напълно скрити от маски, са пристигнали със скутери и са проникнали в сградата откъм крайбрежието на Сена, където се извършват строителни дейности. Те са използвали товарен асансьор, за да стигнат директно до Галерия „Аполон”.

По думите на полицейски източник, са разполагали с малки ъглошлайфи.

Според предварителните данни, крадците са отнесли девет предмета от колекцията: колие, брошка, диадема... Скъпоценностите са се намирали във витрините „Наполеон“ и „Френски суверени“. По информация на източник от Лувъра, цитиран от Le Parisien, най-големият диамант от колекцията – „Регент“, с тегло над 140 карата, не е бил откраднат. Размерът на щетите все още се оценява.

Следствието също така се опитва да установи дали бижутата не са били претопени с цел препродажба на златото, както почти сигурно се е случило преди месец със златните самородни кюлчета, откраднати от Музея по естествена история.

„Тази сутрин, по време на отварянето на @MuseeLouvre, бе извършен грабеж. Няма пострадали сред хората. Аз съм на място заедно с екипите на музея и полицията. Провеждат се съответните проверки“, написа в X министърката на културата на Франция Рашида Дати.

По информация от източници, престъпниците са избягали с мотоциклети TMax в посока към автомагистрала A6.

Свидетели описват обща паника сред посетителите по време на опита на правоохранителните органи да задържат извършителите.

Лувърът, най-посещаваният музей в света с над 9 милиона посетители годишно, обяви в социалната мрежа X, че ще остане затворен тази неделя „по извънредни причини“.

Галерия „Аполон” - знаково място в музея и двореца Лувър, съхранява част от най-ценните исторически колекции. Тя бе официално отворена за публика на 15 януари 2020 г. след реставрационни дейности и преустройство на експозицията.

Днес по обяд министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нюнес разкри в предварително планирано интервю първите данни от разследването:

Той заяви, че откраднатото има „безценна стойност“, като уточни, че крадците – „3 или 4 души“ – са действали за „7 минути“:

„Те са проникнали в музея отвън, използвайки „подемна платформа“, за да стигнат до Залата „Аполон“, където „са се съсредоточили върху две витрини“, уточни министърът, цитиран от Франс прес.

По думите му, престъпниците са пристигнали с мощни скутери T Max и са избягали по същия начин.

Нюнес нарече групата „много опитна“ и изрази надежда, че „престъпниците и откраднатите ценности ще бъдат открити в най-скоро време“. В отговор на въпрос, той допусна също, че „е възможно престъпниците да са чужденци“.

Започнато е разследване за грабеж и ОПГ. То е възложено на „Бригадата за борба с бандитизма (BRB)“ към парижката криминална полиция с подкрепата на Централната дирекция за борба с незаконния трафик на културни ценности (OCBC), съобщиха от прокуратурата в Париж пред AFP. Точният размер на щетите „в момента се оценява“, добавиха от ведомството.