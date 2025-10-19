Д-р Ненков: В здравеопазвзането се краде не с шепи, а с лопати

"Извежда се на преден план искането на младите лекари за адекватно заплащане, но това не е главното им искане. Те не се борят само за пари". Тоза заяви пред БНР д-р Мирослав Ненков, бивш заместник-министър на здравеопазването:

"Може би, като поканите някой от тях, те ще го обяснят от тяхно име, аз не съм им говорител, но знам какво се случва със специализантите по болниците. Може би най-главното в това, което искат младите хора, е отношение, друг вид отношение към тях, не само пари. Парите са безусловно много важни, но отношението към тях, в немалка част от структурите, в които има специализанти, те са ползвани за черноработници, нищо повече".

"Ако ще 12-13 милиарда да стане бюджетът на здравеопазването, няма да има никаква промяна, нито на младите лекари ще им се плаща по-добре или на такива като мен, защото страшно много се краде", добави още в интервю за предаването "Неделя 150" на програма "Хоризонт" бившият заместник-министър на здравеопазването:

"Краде се с лопати, не с шепи, затова не стигат парите. Ако парите се изразходват от добри стопани, ще има, ще останат. Като пациенти ще го разберем веднага, ако тези 9 милиарда се управляват от добър стопанин".

"Младите лекари от много отдавна не бягат от България заради пари. Те като отидат в чужбина да работят, парите, които взимат, са повече от българските, но точно толкова не им стигат и там, защото там е друг стандартът. Там също ги счупват от работа, само че там се грижат за тях и ги обучават", подчерта д-р Ненков.