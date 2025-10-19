Зеленски се оплакал пред евролидерите след срещата с Тръмп: Той беше в много лошо настроение

„Доналд Тръмп беше в много лошо настроение“, каза украинският президент Володимир Зеленски на европейските лидери по време на телефонен разговор след срещата си с американския президент във Вашингтон в петък. Зад затворени врати Доналд Тръмп беше много различен от човека, който се шегува с репортери за „Нобеловата награда“, присъдена на „неизвестна жена“. Този разговор между няколко европейски лидери продължи близо час и половина, забавяйки пресконференцията на Зеленски, когато той напускаше Белия дом, пише "Поан".

Срещата на Володимир Зеленски с Доналд Тръмп приключи внезапно след два часа и половина, съобщи по-рано Axios, позовавайки се на свои източници, съобщава ТАСС. „Мисля, че приключихме. Ще видим какво ще се случи следващата седмица“, каза американският лидер на Зеленски в края на разговорите. Както отбеляза порталът, по този начин Тръмп напомни на Зеленски за предстоящата му среща с Владимир Путин в Будапеща. Тръмп заявил на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да доставят ракети „Томахоук“ на Украйна. Американският лидер дал ясно да се разбере, че дипломацията е неговият настоящ приоритет и че доставката на ракети може да подкопае това. Белият дом потвърди тази информация и увери, че президентът на САЩ ще продължи да работи за мирно разрешаване на конфликта в Украйна.

По-рано CNN, позовавайки се на източници, определи срещата между Тръмп и Зеленски като „напрегната, честна и на моменти неудобна дискусия“, по време на която американският лидер „директно и честно“ е заявил ясно на Зеленски, че Украйна няма да получи ракети с голям обсег.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви вчера, че посещението на Володимир Зеленски в Белия дом и срещата му с президента Доналд Тръмп не са преминали според очакванията. „Посещението не премина така, както искаше Зеленски. Мисля, че мога да кажа това и тук“, заяви Мерц по време на среща с граждани в западния град Мешеде, цитиран от N-tv. Канцлерът каза, че е провел дълъг телефонен разговор със Зеленски вечерта на 17 октомври. Според Мерц, посещението на Зеленски в САЩ е демонстрирало нуждата на Киев от европейска помощ. Мерц ще работи за подкрепа на Украйна „финансово, политически и военно“.





