Есенните кестени на Йоли: В сладкиш с шоколад или в джолан с гъби и ябълка
Кестените са ценен източник на храна в много култури, като китайската, японската, корейската и най-вече на средиземноморските. Предполага се, че сладкият кестен произхожда от Мала Азия, Кавказ и Балканите. Дори според последните проучвания на археолозите се смята, че точно по нашите днешни земи кестените за пръв път са пригодени за ядене и от хората.
В световен план кестените са сочени като една от храните на бъдещето. Те са богати на витамини от В групата и минерали, като калий, фосфор, магнезий, калций, натрий, желязо, мед, флуор, силиций и др. Имат също доста сериозно количество лецитин, както и въглехидрати, което ги прави и калорични (248 калории на 100 грама), но пък са богати на фибри и за разлика от повечето ядки са бедни на мазнини.
Дървените хлебчета – така в двора на Краля Слънце Луи XIV са наричали кестените. С тях са приготвяли и нещо като истински хляб, който кралят много е харесвал, но тази рецепта не е запазена в наши дни. У нас през последните години все по-рядко се хапват ястия с кестени, има ги предимно печени или варени у дома, понякога и по улиците, както и в сурово състояние по магазините, а понякога и захаросани или консервирани. Но във Франция, Италия, Германия, Англия и далечна Австралия от този продукт се приготвят гозби от най-висша гурме класа.
Йоланта Делибозова – Йоли е от най-популярните кулинари у нас. Тя признава, че рядко приготвя кестени. Но пък зрителите и читателите на страницата й са възхитени от нейните рецепти.
Сладкиш с шоколад
Необходими продукти:
- 500 г кестеново пюре
- 100 г натурален шоколад
- 100 г захар
- 1 к.ч. силно еспресо
- 60 г масло
- ванилия
За глазурата:
- 100 г натурален шоколад
- 150 г печени безсолни лешници
- 2 с.л. светли стафиди
- заквасена сметана
Начин на приготвяне:
В малка тенджерка сипете кафето, захарта, маслото и шоколада. Стопете всичко, като бъркате постоянно. Веднага изсипете сместа при топлото кестеново пюре и добавете ванилията. С пасатор пюрирайте на хубав гладък крем. Оставете го да изстине и го сипете в малка тавичка, намазана с масло.
Загладете крема и го оставете за 1 час в хладилника да стегне. След това поръсете с ядките, стафидите и залейте със стопения на водна баня шоколад. Преди да го разрежете, охладете сладкиша много добре поне за 4-5 часа. Сервирайте с малко неподсладена заквасена сметана. Да ви е сладко!
Джолан с гъби и ябълка
Необходими продукти за 3-4 порции:
- 1 свински джолан без кожа (аз ползвах най-крехката част от 2 джолана, които са с малката костица)
- 1/2 глава ситно нарязан лук
- 2 с.л. масло
- 2 с.л. олио
- 1 с.л. брашно
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 с.л. доматено пюре
- 1 резен глава целина или корен пащърнак
- 200 мл сухо червено вино
- 200 мл телешки бульон
- 2-3 клончета мащерка
- 1 клонче розмарин
- 150 г гъби
- 10-15 обелени кестена
- 1 нарязана ябълка
- сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Оваляйте месото в брашното и го запържете до златисто в маслото и олиото. Извадете в чиния. В същата мазнина добавете лука и го задушете до сткъклено. Сипете доматеното пюре, червения пипер и разредете с виното и бульона. Върнете месото в соса, добавете подправките, целината и задушете на бавен огън до омекване.
След като месото е готово, прибавете гъбите, кестените и ябълката. Посолете и поръсете с черен пипер. Гответе още 20 минути. Ако сосът е много като количество, го редуцирайте, като махнете капака на тенджерата и увеличите силата на огъня. Да ви е сладко!
Съвет: Измийте 10-15 кестена и с остър нож ги цепнете през средата само от едната страна. Сложете ги в стъклена купичка, а в друга налейте вода. Сложете двете купички в микровълновата фурна и сварете за 5 минути. Извадете кестените и ги завийте в кърпа, докато изстинат. След това ще ги обелите съвсем лесно. Така приготвени кестените остават по-твърди и леко жилави, което ги прави идеални за готвене.