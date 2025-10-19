Есенните кестени на Йоли: В сладкиш с шоколад или в джолан с гъби и ябълка

Кестените са ценен източник на храна в много култури, като китайската, японската, корейската и най-вече на средиземноморските. Предполага се, че сладкият кестен произхожда от Мала Азия, Кавказ и Балканите. Дори според последните проучвания на археолозите се смята, че точно по нашите днешни земи кестените за пръв път са пригодени за ядене и от хората.

В световен план кестените са сочени като една от храните на бъдещето. Те са богати на витамини от В групата и минерали, като калий, фосфор, магнезий, калций, натрий, желязо, мед, флуор, силиций и др. Имат също доста сериозно количество лецитин, както и въглехидрати, което ги прави и калорични (248 калории на 100 грама), но пък са богати на фибри и за разлика от повечето ядки са бедни на мазнини.

Дървените хлебчета – така в двора на Краля Слънце Луи XIV са наричали кестените. С тях са приготвяли и нещо като истински хляб, който кралят много е харесвал, но тази рецепта не е запазена в наши дни. У нас през последните години все по-рядко се хапват ястия с кестени, има ги предимно печени или варени у дома, понякога и по улиците, както и в сурово състояние по магазините, а понякога и захаросани или консервирани. Но във Франция, Италия, Германия, Англия и далечна Австралия от този продукт се приготвят гозби от най-висша гурме класа.

Йоланта Делибозова – Йоли е от най-популярните кулинари у нас. Тя признава, че рядко приготвя кестени. Но пък зрителите и читателите на страницата й са възхитени от нейните рецепти.

Сладкиш с шоколад

Необходими продукти:

500 г кестеново пюре

100 г натурален шоколад

100 г захар

1 к.ч. силно еспресо

60 г масло

ванилия

За глазурата:

100 г натурален шоколад

150 г печени безсолни лешници

2 с.л. светли стафиди

заквасена сметана

Начин на приготвяне:

В малка тенджерка сипете кафето, захарта, маслото и шоколада. Стопете всичко, като бъркате постоянно. Веднага изсипете сместа при топлото кестеново пюре и добавете ванилията. С пасатор пюрирайте на хубав гладък крем. Оставете го да изстине и го сипете в малка тавичка, намазана с масло.

Загладете крема и го оставете за 1 час в хладилника да стегне. След това поръсете с ядките, стафидите и залейте със стопения на водна баня шоколад. Преди да го разрежете, охладете сладкиша много добре поне за 4-5 часа. Сервирайте с малко неподсладена заквасена сметана. Да ви е сладко!

Джолан с гъби и ябълка

Необходими продукти за 3-4 порции:

1 свински джолан без кожа (аз ползвах най-крехката част от 2 джолана, които са с малката костица)

1/2 глава ситно нарязан лук

2 с.л. масло

2 с.л. олио

1 с.л. брашно

1 ч.л. червен пипер

1 с.л. доматено пюре

1 резен глава целина или корен пащърнак

200 мл сухо червено вино

200 мл телешки бульон

2-3 клончета мащерка

1 клонче розмарин

150 г гъби

10-15 обелени кестена

1 нарязана ябълка

сол и черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Оваляйте месото в брашното и го запържете до златисто в маслото и олиото. Извадете в чиния. В същата мазнина добавете лука и го задушете до сткъклено. Сипете доматеното пюре, червения пипер и разредете с виното и бульона. Върнете месото в соса, добавете подправките, целината и задушете на бавен огън до омекване.

След като месото е готово, прибавете гъбите, кестените и ябълката. Посолете и поръсете с черен пипер. Гответе още 20 минути. Ако сосът е много като количество, го редуцирайте, като махнете капака на тенджерата и увеличите силата на огъня. Да ви е сладко!

Съвет: Измийте 10-15 кестена и с остър нож ги цепнете през средата само от едната страна. Сложете ги в стъклена купичка, а в друга налейте вода. Сложете двете купички в микровълновата фурна и сварете за 5 минути. Извадете кестените и ги завийте в кърпа, докато изстинат. След това ще ги обелите съвсем лесно. Така приготвени кестените остават по-твърди и леко жилави, което ги прави идеални за готвене.

