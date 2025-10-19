  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +18
Пловдив: +9 / +17
Варна: +10 / +16
Сандански: +12 / +17
Русе: +10 / +15
Добрич: +9 / +14
Видин: +8 / +14
Плевен: +9 / +17
Велико Търново: +8 / +15
Смолян: +3 / +8
Кюстендил: +7 / +13
Стара Загора: +8 / +13

Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

  • Сподели в:
  • Viber
Украински дронове атакуваха завод за газ в Русия, предизвикаха пожар

Стопкадър/Телеграм
A A+ A++ A

Украински дронове са атакували завод за преработка на природен газ в Оренбургска област на Русия, причинявайки пожар в един от цеховете му, съобщи днес областният губернатор Евгений Солнцев, цитиран от Ройтерс.

Губернаторът заяви в официалния си канал в „Телеграм“, че никой от служителите на завода не е пострадал при атаката, която е оставила завода частично повреден. Аварийните служби работят по потушаването на пожара.

Солнцев заяви по-рано този месец, че украински дронове са се опитали да атакуват неназован промишлен обект в руския град Орск, близо до границата с Казахстан.


Непотвърдено видео, публикувано в „Телеграм“ по това време, показва обект, който се разбива в съоръжение, идентифицирано като нефтопреработвателната рафинерия „Орскнефтеоргсинтез“ в Орск.

Украйна засили атаките си срещу руски рафинерии и други енергийни съоръжения от август насам в опит да прекъсне доставките на гориво и да лиши Москва от финансиране, пише БТА.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?