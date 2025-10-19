Срамота! Спипаха 15 души от ЖП администрацията да крадат ябълки

  • Instagram
15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина. За срамния инцидент съобщи министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Ето какво написа той във Facebook:

“Днес получих тревожен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на НК „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище, 15 служители от Железопътна секция – Шумен са били заловени да крадат плодове от частна ябълкова градина до железопътната линия.

Разпоредих незабавна проверка от страна на ръководството на НКЖИ. Вече са установени всички замесени 15 служители. В понеделник ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания.

Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората.

Законът важи за всички – без изключения.

Благодаря на гражданите, които подадоха сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват.

Междувременно, се свързах с г-н Теодор Вълчев, който пръв разказа за инцидента, и му поднесох извинения от името на институцията. Получих и телефона на неговия баща – човека, подал сигнала – и утре лично ще му се обадя, за да му се извиня за непристойните и незаконни действия на нашите служители“.



