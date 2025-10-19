Патриарх Даниил: Живеем във време на високи технологии, но те не дават съдържание на човешкия живот

Патриарх Даниил благослови стотици миряни в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" над родното на светеца с. Скрино. Негово светейшество оглави литургията, която продължава около 3 часа. Днес е Отчов ден, деня на бащата. Освен село Скрино днес празнува и Дупница, както и близкото до Кюстендил с. Пиперков чифлик, където е приготвен и курбан за здраве.

Миряни посрещнаха патриарх Даниил още на входа на манастира "Св. Йоан Рилски", за да получат благословията му. Негово светейшество каза за БНР: "На днешния ден празнуваме паметта на свети Йоан Рилски Чудотворец. Малко повече от едно хилядолетие ни дели от времето, когато той е живял. В същото време не се е променило с нищо това, което служи на човека за спасение. Живеем във време на високи технологии, но виждаме, че те не дават съдържание на човешкия живот. А свети Йоан Рилски е придобил онова, което е непреходно за човека - любовта към бога и към човеците, да се стремим това да придобиваме - молитва, покаяние, въздържание, търпение, милосърдие. Това служи за нашето вечно спасение. Честит и благословен празник!".

От София е организирано поклонническо шествие. Има посетители от цялата страна и най-вече от Югозапада: "Всяка неделя сме тук на служба, на неделна служба. Много се вълнуваме и много сме щастливи, че имаме такъв свят българин и ще му се молим да помага на България, на българския народ за едно по-добро бъдеще".