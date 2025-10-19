  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +17
Пловдив: +9 / +16
Варна: +10 / +16
Сандански: +12 / +18
Русе: +10 / +17
Добрич: +9 / +14
Видин: +8 / +16
Плевен: +9 / +16
Велико Търново: +8 / +15
Смолян: +3 / +10
Кюстендил: +7 / +15
Стара Загора: +8 / +16

Проф. Кантарджиев: Възрастните над 65 г. да се ваксинират срещу грип! Може и през ноември

  • Сподели в:
  • Viber
Проф. Кантарджиев: Възрастните над 65 г. да се ваксинират срещу грип! Може и през ноември

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Противогрипните ваксини ще бъдат налични. Има предвидени 100 000 по програмата за хора над 65 години, което е платено с обществени средства. Съветвам ги да го направят”. Това заяви в предаването „Събуди се” проф. Тодор Кантарджиев.

Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари”, допълни той.

Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, който миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри”, каза проф. Кантарджиев.

Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички”, препоръча още проф. Кантарджиев.

Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.

В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.



#проф. Кантарджиев #грип #ваксини

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?