Проф. Кантарджиев: Възрастните над 65 г. да се ваксинират срещу грип! Може и през ноември
„Противогрипните ваксини ще бъдат налични. Има предвидени 100 000 по програмата за хора над 65 години, което е платено с обществени средства. Съветвам ги да го направят”. Това заяви в предаването „Събуди се” проф. Тодор Кантарджиев.
„Сега е моментът за ваксинация. Може да се ваксинираме до средата на ноември, дори в началото на декември. Пикът обикновено е края на януари или февруари”, допълни той.
„Назалните ваксини ще са с 5000 повече и съветвам родителите, който миналата година са сложили 2 ваксини, тази година – една. Тя е много хубава. Прави локален имунитет на лигавицата на носа, образуват се антитела и като попадне грипен вирус в носа на детето се предотвратява възможността да се разболее. Инжекционните ваксини за деца също са добри”, каза проф. Кантарджиев.
„Проветряване, ползване на маски и ползване на кърпички”, препоръча още проф. Кантарджиев.
Най-добрата защита обаче била закаляването на детето през лятото, когато е топло.
В момента риновирусът е най-активен, обясни професорът.
