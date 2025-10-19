Кой е Св. Йоан Рилски – чудотворецът от Рилската пустиня и закрилник на България?

На 19 октомври почитаме паметта на небесния закрилник на България – св. Йоан Рилски Чудотворец. Основател е на Рилската света обител – най-големият и влиятелен духовен център в България.

Йоан Рилски е роден около 876 г. в село Скрино, край днешния град Дупница. Преди да се замонаши в манастира "Св. Димитрий" във Влахина планина, той се подвизавал като пастир. След като получил духовното си образование в Светата обител, раздал на бедните всичко, което притежавал и приел монашеството. Прекарал живота си в усамотение, пост и молитва, като живеел на различни места, докато накрая се установил в Рилската пустиня, както някога наричали Рила планина, защото била пуста и обитавана само от диви зверове. Там останал до края на дните си, където с няколко свои последователи основал манастира – символ на българската духовност и просвета. Още приживе придобива слава на лечител и чудотворец и заради неговото молитвено застъпничество за болните и страдащите българските лекари го избират за свой патрон.

Обичният български светия е познат в целия православен свят, заради своята благодатна помощ към болните и страдащите, както и заради чистия и свят живот, който водел. Вдъхновявал е много православни подвижници на вярата като св. Йоан Кронщадски, който основава манастир на негово име и написва акатист в негова възхвала

Чудотворните мощи на великия български светец, които почиват в Рилския манастир, привличат поклонници от цял свят и потокът от вярващи не стихва. Там се пазят и свидетелствата за многобройните му чудеса, които извършил, както приживе, така и след успението си.

Неговият "Завет", отправен към учениците и последователите му е ярък пример за това как да бъдат съхранявани православните ценности.

Днес, Рилската света обител е най-големият ставропигален манастир в България, който три пъти в годината отбелязва тържествено храмовия си празник. Трите дати: 1 юли – денят на пренасянето на мощите на св. Иван Рилски в манастира, 18 август – успението му и 19 октомври – пренасяне на мощите на светеца от Средец в Търново, се отбелязват с благоговение във всички храмове в страната.

Снимка: БНР



В негова чест са построени множество църкви и манастири, а в Русия има и град на негово име – Рилск.