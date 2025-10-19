  • Instagram
Израел получи телата на двама заложници, предадени от „Хамас“

БТА
Израел съобщи, че е получил телата на още двама заложници, предадени от палестинската групировка "Хамас" съгласно споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, предаде Франс прес.

"Израел получи чрез Червения кръст телата на двама заложници", които бяха предадени на израелските сили за сигурност в Газа, се посочва в съобщение на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.

Телата ще бъдат прехвърлени в център за медицински анализи в Израел, за да бъдат идентифицирани, добавиха израелските власти.

По-рано израелската армия съобщи, че представители на Червения кръст са получили телата на двама израелски заложници, държани в ивицата Газа, и се очаква да бъдат предадени на израелските сили.

Съгласно споразумението за спиране на огъня между "Хамас" и Израел, подкрепяно от САЩ и други държави, групировката трябваше да освободи всички заложници – живи и мъртви до понеделник, 13 октомври.

Групировката пусна на свобода последните 20 живи заложници навреме, но от понеделник насам е върнала едва десет от 28-те тела на мъртви заложници, които все още се намират в ивицата Газа.

Междувременно Държавният департамент на САЩ съобщи за наличието на "достоверни сведения", сочещи, че "Хамас" планира нападение срещу палестински цивилни граждани, с което би нарушила спазването на примирието.


