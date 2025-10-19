Гръцките власти раздават безплатни ваучери за зимна почивка

В Гърция дават безплатни ваучери за зимна почивка. Право на тях имат и българите, които живеят в южната ни съседка.

В рамките на програмата за подпомагане на туризма в райони, засегнати от природни бедствия, гръцкото правителство дава безплатни ваучери да почивате например в Евия.Това е вторият по големина гръцки остров и все още не е във фокуса на туристите. Голяма част от острова е планинска, но пък плажовете са с пясък и кристална вода.

Там е прекрасно място за спокойна почивка, цените не са високи, както на други острови и има възможност за туризъм през цялата година.

За това правителството дава ваучери на стойност от 150 евро ная всеки желаещ да почива през зимата там. Достатъчно е само да се подаде молба по електронен път. Право на безплатен ваучер имат пълнолетни лица, които живеят постоянно в Гърция и плащат данъци в страната. Властите проверяват последната данъчна декларация на лицето и се получава ваучер за почивка на остров Евия.

Право имат и чужденците, които живеят в Гърция, включително и българските граждани.



