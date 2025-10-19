Взрив на слънчева активност! Какво означава това за Земята?

През последните месеци учените наблюдават взрив на активност върху неговата повърхност – мощни изригвания, магнитни вихри и т.нар. коронални изхвърляния на маса, които вече достигат до Земята.

Според NASA и Европейската космическа агенция, 2025 ще бъде пикът на 25-ия слънчев цикъл – най-активният от началото на XXI век.

Какво означава това за Земята?

Всеки път, когато Слънцето „издиша“ облак от заредени частици, те удрят магнитното поле на планетата. В повечето случаи то ни защитава, но при по-силни изригвания бурята пробива защитата и предизвиква геомагнитни смущения.

Резултатът: смущения в GPS, интернет, радиосигнали и електропреносни мрежи.

Когато Космосът става опасен

През 2024 г. вече видяхме едни от най-силните бури от последните две десетилетия. Северното сияние се появи над Германия, Полша и дори над България. Сателитните оператори като SpaceX потвърдиха повреди на над 40 апарата заради слънчеви частици. „Това е началото на една активна декада,“ казва д-р Саманта Кристоферети от ESA.

Земята се превръща в антена

При силна буря в атмосферата се създават електрически токове, които могат да изключат цели енергийни системи. През 1989 г. подобно събитие остави Квебек без ток за 9 часа. Днес, в свят на интернет и сателити, подобна буря би парализирала комуникациите, GPS навигацията и дори самолетните полети.

Аурори и предупреждения

И все пак, има и нещо красиво – полярните сияния. Колкото по-силна е бурята, толкова по-далеч от полюсите могат да се видят. Учените очакват през 2025 г. сиянията да достигнат до Централна и Южна Европа, включително България. Системата NOAA Space Weather Prediction Center вече следи ежедневно „космическото време“ с предупредителен код – от G1 (слаба) до G5 (екстремна буря).

Как да се подготвим

Няма как да спрем Слънцето, но можем да ограничим уязвимостта си. Спътниците вече разполагат със защитни режими, а енергийните компании създават планове за магнитни смущения. Метеоролозите на бъдещето няма да прогнозират само дъжд – ще следят и бурите в Космоса.

Звездата, която диктува времето

Слънцето е нашият източник на живот, но и напомняне за крехкостта на технологичната цивилизация.

Когато то се събуди, ние усещаме последствията — от сиянията по небето до трептенето в електрическата мрежа. А 2025 може и да бъде годината, в която разберем колко силно зависи Земята от настроението на своята звезда...

Източник: Meteo Balkans





