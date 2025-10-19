НСИ: 13 000 млади българи са прекъснали образованието си по финансови причини

Младите българи, които някога са започвали да учат за степен на образование или професионална квалификация, но не са я завършили или в момента са прекъснали за една или повече години, са 42 800 (3,5% от анкетираните от Националния статистически институт (НСИ) хора на възраст 15 - 34 г.). 5800 от тях са предпочели да работят, 8800 са прекъснали образование по причини, свързани с образователната система, 13 000 по финансови причини и 15 200 по други причини.

Това показват данни на НСИ от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда", обхващащ хора на възраст от 15 до 34 години. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия, съобщи НСИ на интернет страницата си.

58,5% от анкетираните, които са заети с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.



