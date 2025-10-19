  • Instagram
Почитаме Св. Иван Рилски Чудотворец, празнуват и българските лекари

Православната църква почита паметта на Свети Иван Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския народ и основател на Рилския манастир.

Роден е вероятно през 876 г. в село Скрино край Дупница и умира на 18 август 946 г. Живее по времето на княз Борис I и цар Симеон I Велики. Най-активните му години са при царуването на цар Петър I (927-969). Основният му празник в православния календар е Отчовден на 19 октомври.

След смъртта си през 946 г. Св. Иван Рилски е погребан близо до основаната от него Рилска обител, но скоро след това Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в град Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи и най-велик български светец е канонизиран.

На днешния ден се отбелязва и Денят на българския лекар. Той се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците "Св. Иван Рилски".


#Св. Иван Рилски

