Бойко: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама... Борисов да каже

Лидерът на ГЕРБ с нов коментар относно политическата ситуация в страната.

„Всички от една страна казват - „да има правителство, да не се ходи на избори, ама Борисов сам да каже какво иска да правим. Не е хубаво на избори, ама пък Борисов да видим сега какво ще направи друго“. Какво повече да направим? Днес открихме новото осветление на стадион „Христо Ботев“ в Габрово - един модерен обект, завършен само за 3 месеца и половина. Община Габрово кандидатства за изграждане на осветление на стадиона по време на нашето управление, а инвестицията е на стойност 1 484 339 млн. лв. Днес резултатите са видими - четири 40-метрови стълба, 120 LED осветителни тела и осветеност, която отговаря на всички международни стандарти", заяви Бойко Борисов.

„Когато ГЕРБ управлява, се строи - стадиони, спортни зали, инфраструктура. Докато други говорят, ние показваме резултати. Ето, че ние показваме какво можем. За нас винаги е било важно да се изграждат модерни спортни съоръжения, за да имат младите хора къде да спортуват и да се развиват", допълни лидерът на партията. А на опонентите си каза следното:

„Няма да им стигне времето дори да поддържат това, което ние сме построили".

Бойко Борисов беше в събота в Габрово за откриването на новото осветление на стадион „Христо Ботев".






