Първан Симеонов: "Новото начало" е новият ГЕРБ. Пеевски настъпва, Борисов няма ход

"Наблюдавахме емоционална сцена без особен план. Плам имаше, но план нямаше. Не виждам нищо друго, освен нищо друго, освен раздразнението на човек, който вижда, че Пеевски настъпва, а Борисов няма ход. Това е терапевтично говорене пред група."

Този прочит прави политологът Първан Симеонов, основател на социологическа агенция "Мяра", бивш изпълнителен директор на "Галъп интернешънъл болкан".

По думите му, това е "болезненото осъзнаване на голям политик, че неговото време ще изтече", "Борисов е приклещен", "говори изповедно", а "политиката в България е деградирала до психология".

Пеевски ще е по-силен на нови избори, може да изравни резултата на ГЕРБ, допуска политологът.

"ГЕРБ олекна. Вчера имаше хора, на които по изражението се четеше – какво правя тук. Беше унизително. Виждам болезненото осъзнаване за тежка, бавна политическа безизходица, защото Пеевски идва. С движенията си Борисов влиза в устата на Пеевски все повече и повече."

Борисов ще трябва да си избере бряг между Радев и Пеевски. Остава му да се надява Радев да слезе на терена, да набие Пеевски и Борисов да бъде освободен, коментира Първан Симеонов в предаването "Политически НЕкоректно". Същевременно той не изключва Борисов вече да не мисли за собственото си политическо бъдеще.

Политологът отбеляза, че "Пеевски си расте по изключително прагматичен път" и "без да се гнуси, отива при всички маргинализирани хора в България".

"Сега при него ще отидат всички службогонци, без да са купени", прогнозира Симеонов. "Целият кариеристичен вот по естествен път да отиде там, където духа вятърът – Новото начало."

"Единственото, което може да се обърка при Пеевски, е той да прекали. Има известни дефицити, които му пречат да изглеждат приемлив. Той кара само напред", каза още Симеонов.

България търпи щети от всичко това – огромна част от системите са на временен режим. Американците нямат посланик у нас, макар да сме прифронтова държава. Публичните финанси са на червено. Има катастрофално недоверие в изборите. Това е политически вакуум. България върви към крайна монополизация на властта, защото е "импотентна в ротацията". Радев и да не си готви проекта, прожекторите отиват към него, изрази мнение политологът. Според него се търси опция, която хем да освежи и да предложи промяна, хем да излъчва системност и стабилност.

"Тук идва очакването за Радев. Предлагайки промяна и системност едновременно. Да не хвърлим България в огъня на революциите. (…) България няма полза от сляпа промяна, особено на ръба на румънски, да не кажа гръцки сценарий."

Дават козове на Радев, защото Пеевски е загубил чувството за терен, за разлика от Борисов, и прекалява. На президента това му идва дюшеш, изтъкна политологът. Той изказа позиция, че политическа сила на президента би нормализирала политическото пространство.

"Защото в България има много хора, които са център, център-изток. Те не са представени в момента, освен от радикали. БСП категорично вече не може да ги представлява. Ще се върне това, което навремето беше БСП и което е стандартно за България. Ще се нормализира партийното представителство."

На втория тур на президентските избори догодина големият въпрос е протестният кандидат ще може ли да събере настроенията на двата типа протеста у нас, които не могат да се понасят, смята Симеонов.

Има известно намаляване на огъня между демократичната общност и Радев, отчита той. По думите му, ключово важно е двете опозиции, които не се понасят, да се синхронизират зад един кандидат, за да понесат Борисов и Пеевски загуба.

По темата с възхода на Делян Пеевски главният въпрос е "ще се ядосаме ли ние, българите, или ще си го харесаме като поредния бащица", подчерта Първан Симеонов. Според него това може чудесно да се хареса на мнозинства, търсещи модела на патрона.

Върви се към естествено решение на въпроса кой е българският Тръмп или кой е българският Орбан. Най-консервативно се държи Пеевски, коментира още политологът. Етнически българин успя да преформатира етническите отношения в парични, гласи неговият анализ.

"В дългосрочен план началото на спада на едно политическо течение е неговият връх. Същото вероятно в дългосрочен план ще стане с Пеевски. Вероятно когато той се превърне в част от политическия пейзаж, тогава ще започне и неговата плавна ерозия."

Всички врати са отворени, обобщи Първан Симеонов. Той не изключва варианта Борисов да обмисля да пуснат Пеевски във властта, но в един момент да го оставят в изкуствена засада.

"Борисов може би интуитивно търси пускане на Пеевски в изкуствена засада. Новото начало е новият ГЕРБ. Новата клиентелна вълна, новата партия-държава, новият прагматичен вот."