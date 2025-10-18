Пастор с видение от Бог: НЛО-майка бълва малки корабчета, движи се през океана

Християнски пастор, който точно предвиди опита за покушение срещу Доналд Тръмп три месеца по-рано, сподели ново видение - този път за заплаха от небето. Брандън Бигс твърди, че Бог му е показал видение за "извънземен " кораб, прелитащ над Ватикана и храмовете на маите в Мексико.

"Предстои голямо посещение на извънземни. Попитах: "Господи, два ли са?" А той каза: "Не, само един е. Това ще накара всички да се паникьосат, защото ще го видят как се движи през океана. Ще бъде нещо, което ще се излъчва по телевизията", каза свещеникът в подкаста си.

Пасторът от Оклахома добави, че е видял "малки корабчета, излизащи от този кораб-майка, които са били светлинни кълба". "Хората ми казват: "Брандън, това звучи твърде странно. Да, така е. За мен също беше твърде странно. Дори не исках да говоря за това, но ми е наредено", каза Бигс.

НАСА обаче отдавна е определила, че обектът, наречен 3I/ATLAS, не е нищо повече от комета от друга част на Вселената. Бигс обаче твърди, че 3I/ATLAS е обект с "демонски духове".