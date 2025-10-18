В Гърция спипаха нашенец, превозващ нелегални мигранти - дали му по € 4 000 на калпак
В рамките на засиления контрол върху товарите на стоки пристанищните власти в Игуменица арестуваха 59-годишен българин, шофьор на товарен камион. При проверка пристанищните власти откриха трима нелегални мигранти – афганистанци скрити в камиона. Те са без документи, платили са по 4 хиляди евро на българина, за да ги изведе до Италия, съобщиха мигрантите при задържането им.
Властите конфискуваха камиона и арестуваха шофьора. Той е обвинен в трафик на хора и участие в престъпна група. Мигрантите също са арестувани, съгласно новия закон за незаконно влизане в Гърция.
При акция на полицията и митническите власти на пристанище Пирея бяха открити над 38 килограма чист кокаин, скрит в пратка с банани. Стойността му се определя за над един милион евро. От фирмата получател, която се оказа фалшива, никой не е пристигнал на пристанището за получаване на пратката.
Разследващите полицаи предполагат, че получателят е бил информиран от някой за проверката на отдела за борба с организираната престъпност. Пратката е конфискувана.
