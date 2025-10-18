  • Instagram
Загинали и ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия

Загинали и ранени при взрив в завод за експлозиви в Русия
Трима души загинаха, а петима са ранени при взрив в завода за експлозиви „Авангард“ в град Стерлитамак в руската република Башкортостан, съобщи днес ръководителят на региона, разположен в Урал, Радий Хабиров в приложението „Телеграм“, цитиран от Ройтерс.

Взривът е избухнал снощи. Следователи разследват причините за взрива, отбеляза Хабиров, като отрече той да е предизвикан от украински удари с дронове.

Спешните служби съобщиха днес, че са приключили спасително-издирвателните операции в завода, които са продължили цяла нощ.

Заводът „Авангард“ произвежда индустриални експлозиви и обезврежда стари боеприпаси. От 2022 г. насам обектът е контролиран от руския държавен промишлен конгломерат „Ростех“.

Същевременно назначеният от Кремъл ръководител на окупираната част от украинската Херсонска област Владимир Салдо съобщи днес, че двама души са загинали в областта при украински удар с дрон. Според него двамата са живели в център за временно настаняване на евакуирани лица.

#Русия

