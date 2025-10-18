Мощна антидрога акция в София, арестувани са 103-ма дилъри и купувачи

Мощна акция срещу производството, държането и разпространението на наркотични вещества е проведена на територията на София. Служители на СДВР са задържали 103-ма души, съобщи на брифинг комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на столичното Трето управление.

В хода й са иззети различни количества кокаин, марихуана, фентанил, метамфетамин и екстази, а за седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства.

След получен сигнал за мъж, разпространяващ наркотични вещества на територията на София, служители на Шесто РУ установили неговата самоличност и го задържали. На 9 октомври, бил спрян за проверка лек автомобил „Дачия Соренто", управляван от 59-годишния мъж. В колата полицаите открили 17 пликчета с бяло прахообразно вещество и мобилен телефон. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на задържания е повдигнато обвинение по чл. 354 А от НК.

След получена оперативна информация е задържана жена, разпространяваща наркотични вещества на територията на столичния квартал "Дружба". На 10 октомври около обяд служители на Осмо РУ задържали жена, за която бил получен сигнал, че разпространява наркотици. В хода на проведените процесуално-следствени действия в жилище, обитавано от нея, са намерени полиетиленов плик, съдържащ растителна маса, два плика с кафяво прахообразно вещество и множество полиетиленови топчета, съдържащи прахообразно вещество и работеща електронна везна.

На 11 октомври в кв. „Студентски град" служители на Седмо РУ проверили 26-годишен криминално проявен мъж от Сливен. От него и жилището му полицаите иззели 15 самозалепващи се пликчета с розови хапчета и няколко съдържащи бяло прахообразно и кристалообразно вещество, както и работеща електронна везна. Експертната справка показала, че веществата са над 100 г марихуана, 106 екстази, близо 10 г кокаин и около 7 г метамфетамин. Мъжът е с повдигнато обвинение и наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 14 октомври, след получена информация за младежи, разпространяващи наркотични вещества, служители на Трето РУ провели спецакция по задържането им. Автомобилът на единия от тях - 20-годишен софиянец, бил спрян за проверка на ул. „Поп Богомил". При проверка на колата, под задна лява седалка, полицаите се натъкнали на 14 полиетиленови топчета, съдържащи тревиста маса и 9 пликчета с бяло прахообразно вещество, розови таблетки и сумата от близо 700 лв. От обитаваното от него жилище служителите на реда иззели 5 големи полиетиленови плика с тревиста маса и 20 плика по-малки, съдържащи същото вещество, както и топчета марихуана. Иззети са и две работещи електронни везни и сумата от над 1900 лв. В хода на разследването бил задържан и другият наркопласьор – 18-годишен младеж, от чието жилище на ул. „Веслец" са иззети 21 пликчета с бяло прахообразно вещество, 2 плика със зелени и розови таблетки, бучка с кафяво вещество, друга - с прахообразно вещество и полиетиленов плик с тревиста маса, 15 сини хапчета и две електронни везни. Междувременно бил проверен още един адрес на ул. „Житница", обитаван от съучастник на двамата младежи – 29-годишен софиянец. В хода на проверката полицаите се натъкнали на огнестрелно оръжие, револвер, 22 калибър скрит в хладилник и близо 100 боеприпаси за него, три електронни везни, 11 регистрационни табели за автомобили, част от които са обявени за издирване и сумата от 6230 лв. и 200 евро. Общото количество иззет наркотик - близо 700 г марихуана, около 30 г кокаин, 60 г метамфетамин и 100 хапчета екстази. И тримата мъже са известни на полицията за наркотици, единият от тях е осъждан. След доклад в Софийската градска прокуратура на двамата – на 20 и 18 години, са повдигнати обвинения и с прокурорско разпореждане им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" до 72 часа.

На 16 октомври криминалисти от сектор „Наркотици" в Столичната дирекция задържаха двама мъже – купувач и дилър. 37-годишният е заловен около 13.00 ч. в кв. „Стрелбище", у него бил открит половин грам кокаин. Впоследствие на бул. „Княз Ал. Батенберг" полицаите задържали и дилъра – 20-годишен варненец, известен на полицията за кражби и хулиганство. У него полицаите намерили фалшива лична карта, а в колата му, в специално пригодени тайници под скоростния лост и на тавана - 15 пакета с тревиста маса и над 20 пакетчета с бяло прахообразно вещество и таблетки, както и близо 1200 лева. При последвалите процесуално-следствени действия в ползван от него гараж в кв. „Овча купел" в тайник във въздуховод са открити още 15 пакета със суха тревиста маса, 15 пакетчета с бяло прахообразно вещество и около 30 таблетки, а в апартамента му - пакет суха тревиста маса и пакетче бяло прахообразно вещество.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354 А от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура на 20-годишният е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок до 72 часа.