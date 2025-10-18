  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +16
Пловдив: +12 / +14
Варна: +13 / +15
Сандански: +15 / +17
Русе: +12 / +15
Добрич: +11 / +14
Видин: +11 / +15
Плевен: +11 / +14
Велико Търново: +9 / +13
Смолян: +7 / +10
Кюстендил: +11 / +13
Стара Загора: +12 / +14

Синер иска Уил Смит да го играе във филм - акторът е навит

  • Сподели в:
  • Viber
Синер иска Уил Смит да го играе във филм - акторът е навит

БТА, Инстаграм
A A+ A++ A

Яник Синер имаше интересен отговор на въпрос кой актьор би бил идеален да го изиграе в евентуален филм за живота му. Световният №2 реши да се пошегува и каза: „Уил Смит, защо не.“

Актьорът реши да продължи шегата и в Инстаграм пусна колаж, на който беше сложил своето лице върху снимка на Синер с трофея от „Уимбълдън“. Отгоре холивудската звезда написа: „Готов съм.“

Днес Синер ще се изправи отново срещу Карлос Алкарас във финала на турнира „Шестимата крале“ в Рияд (Саудитска Арабия). Шампионът в демонстративната надпревара ще вземе внушителните 6 млн. долара.

В малкия финал Новак Джокович ще срещне Тейлър Фриц.


#Уил Смит #Яник Синер #тенис

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?