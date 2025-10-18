Синер иска Уил Смит да го играе във филм - акторът е навит
Яник Синер имаше интересен отговор на въпрос кой актьор би бил идеален да го изиграе в евентуален филм за живота му. Световният №2 реши да се пошегува и каза: „Уил Смит, защо не.“
Актьорът реши да продължи шегата и в Инстаграм пусна колаж, на който беше сложил своето лице върху снимка на Синер с трофея от „Уимбълдън“. Отгоре холивудската звезда написа: „Готов съм.“
Днес Синер ще се изправи отново срещу Карлос Алкарас във финала на турнира „Шестимата крале“ в Рияд (Саудитска Арабия). Шампионът в демонстративната надпревара ще вземе внушителните 6 млн. долара.
В малкия финал Новак Джокович ще срещне Тейлър Фриц.
Още по темата:
- » За първи път от 2 г.: Гришо изпадна от Топ 30 на световната ранглиста
- » Гришо се отказа от турнира в Стокхолм, още се възстановява
- » Гришо се пуска на любим турнир
Коментирай
Най-четено от Спорт
Спортното министерство награди с 50 000 лева световния шампион Ружди Ружди15:40 13.10.2025 | Спорт
Отново кенийци триумфираха и на тазгодишния Софийски маратон16:20 12.10.2025 | Спорт
Последно от Спорт