Трагедия край морето: Трима тийнейджъри загинаха при катастрофа, единият шофирал

БТА
Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец.

Ужасяващият инцидент е станал снощи около 23:15 часа.

Автомобилът, с варненска регистрация, се е блъснал в крайпътно дърво.

Зад волана е бил млад мъж на 18 години от с. Зидарово, който взел шофьорската си книжка предния ден.

Предполага се, че причина за инцидента е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.

На място е загинал водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, продължително пребиваващ в Созопол.

С линейка към УМБАЛ - Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – 17-годишен младеж от с. Габър. Той е починал преди пристигане в университетската болница.


