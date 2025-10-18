Трагедия край морето: Трима тийнейджъри загинаха при катастрофа, единият шофирал
Трима младежи загинаха в катастрофа на пътя Созопол-Черноморец.
Ужасяващият инцидент е станал снощи около 23:15 часа.
Автомобилът, с варненска регистрация, се е блъснал в крайпътно дърво.
Зад волана е бил млад мъж на 18 години от с. Зидарово, който взел шофьорската си книжка предния ден.
Предполага се, че причина за инцидента е движение с несъобразена скорост и загуба на контрол.
На място е загинал водачът и пътуващият на задната седалка 17-годишен германски гражданин, продължително пребиваващ в Созопол.
С линейка към УМБАЛ - Бургас е откаран вторият пътник, седящ на предната дясна седалка – 17-годишен младеж от с. Габър. Той е починал преди пристигане в университетската болница.
