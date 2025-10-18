  • Instagram
Пак зверска тапа на АМ Тракия заради катастрофа

Пак зверска тапа на АМ Тракия заради катастрофа

ФБ/Катастрофи в София
Задръстване се е образувало на АМ "Тракия" тази сутрин. Причината е катастрофа, съобщава "Фокус".

Ето какво съобщават от АПИ:

Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП. Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.


