Пак зверска тапа на АМ Тракия заради катастрофа

Задръстване се е образувало на АМ "Тракия" тази сутрин. Причината е катастрофа, съобщава "Фокус".



Ето какво съобщават от АПИ:



Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП. Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.



