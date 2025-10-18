Пак зверска тапа на АМ Тракия заради катастрофа
Задръстване се е образувало на АМ "Тракия" тази сутрин. Причината е катастрофа, съобщава "Фокус".
Ето какво съобщават от АПИ:
Временно е ограничено движението при км 29 на АМ "Тракия" в посока София поради ПТП. Шофьорите, които пътуват в посока София изчакват на място.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
