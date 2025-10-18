Карбовски: Политиците се бият, а ние го отнасяме

"Вече никой не мисли за политиците като за хора, които могат да ти свършат работа. Те се бият, те се доказват, а ние го отнасяме, защото атовете се ритат, а магаретата реват. А важното е кой ще свърши работата".

Това коментира пред БНР журналистът Мартин Карбовски.

"Борисов е гъвкав и се опитва да угоди и на двете страни в големия глобален конфликт. Опитва се да не е краен. Не знам дали някой би го гонил по "Магнитски", за да може да е толкова послушен. Имаме едно познато зло в лицето на Борисов. Не знам какво би искал да направи и постигне Делян Пеевски при положение, че той иска да се изпере глобално, да не му викат вече "Магнитски" и за целта би могъл да похарчи цяла държава за това. Не знам - може пък да е страшен държавник", изказа мнението си той. И продължи:

"Борисов досега балансираше, неумело, като дебел акробат, обаче успяваше да балансира между Москва и Вашингтон. Почти беше на ръба да се опита да бъде Орбан, но не можа. И в момента, ако някой "удуши" Борисов със схватката си и с това, че иска държавата, ние не знаем колко по-зле може да стане. Дотук някои много послушни хора покрай Борисов и самият той леко ни побутнаха към пропастта, наречена война. Това е проблемът".

Според Карбовски ни трябва неутрален политик, който да е чист, за да няма за какво да го шантажират. За него това е президентът Радев.

"Това ми се струва, че е реалността и ние трябва да работим за нея".

В предаването "РадиоТочка" журналистът отбеляза, че има "бясно овладяване на държавата". "Става доста неприятно, защото се съсредоточава власт в ръцете на един човек", подчерта той и добави:

"Борисов се опитваше да разпределя порции, Доган се опитваше да разпределя порции. За Пеевски ние не знаем какъв държавник ще е. Ако той иска неистово да се измие на чешмата - може ние да сме водата, ние да го отмием, докато отиваме примерно на фронта или още повече смразяваме отношенията с Русия".

Според него това, което правят ПП-ДБ и Пеевски едновременно, е да смразяват отношенията с Русия. "Това е глупост. Някой ги кара да го правят. Те играят чужда игра. /.../ Ако Пеевски дойде на власт, той дали ще спре побутването ни към пропастта", попита Мартин Карбовски. И декларира: "Нищо не ме страхува".

Украйна е била винаги част от Русия, категоричен бе Карбовски и добави: "Тези два народа са обвързани, те са роднини".

Според него трябва да престанем да провокираме Русия:

"Това се прави нарочно. Това рано или късно ще се върне на нас. Не бива да ходим срещу Русия. Европа се опитва да скъса с Русия - защо се прави?".

Войната ще спре, ако Зеленски си отиде и седнат да преговарят истински хора, изказа мнението си журналистът.