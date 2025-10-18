Принц Андрю се отказа от титлата си след натиск заради аферата „Епстийн“

Шок в Бъкингам! Братът на крал Чарлз официално се отказва от титлата си „херцог на Йорк“, след като отново попадна под светлината на прожекторите заради старите си връзки с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн.

„След разговор с краля и семейството ми решихме, че продължаващите обвинения срещу мен разсейват вниманието от работата на Негово Величество и кралското семейство“, заяви принц Андрю в официално изявление, цитирано от BBC.

„Реших, както винаги, да поставя дълга към семейството и страната си на първо място. С одобрението на краля ще спра да използвам титлата си и всички почести, които са ми били дадени“, добави той.



Принцът, който преди пет години се оттегли от публичния живот, подчерта, че „категорично отрича всички обвинения“.



