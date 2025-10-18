Спорт по тв в събота, 18 октомври
09.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.30 Рали, световен шампионат, състезание в Централна Европа МАХ Спорт 2
12.00 Конен спорт, Купа на България Нова спорт
13.00 Баскетбол, Левски – Миньор МАХ Спорт 2
13.00 Тенис, турнир в Алмати МАХ Спорт 1
14.00 Карлсруе – Кайзерслаутерн Нова спорт
14.30 Нотингам – Челси Диема спорт 2
14.30 Куинс Парк Рейнджърс – Милуол Диема спорт 3
14.50 Колоездене: Обиколка на Холандия, четвърти етап, мъже Евроспорт 1
14.50 Супербайк: Световен шампионат в Испания, първо състезание Евроспорт 2
15.00 Ботев (Пд) – Славия Диема спорт
15.00 Севиля – Майорка МАХ Спорт 4
15.30 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
16.00 Пиза – Верона МАХ Спорт 3
16.00 Суперспорт: Световен шампионат в Испания, първо състезание Евроспорт 2
16.30 Майнц – Байер Нова спорт
16.30 Волейбол, Берое – Левски МАХ Спорт 2
17.00 Манчестър Сити – Евертън Диема спорт 2
17.00 Бърнли – Лийдс Диема спорт 3
17.15 Барселона – Жирона МАХ Спорт 4
17.30 Лудогорец – Спартак Диема спорт
19.00 Торино – Наполи МАХ Спорт 3
19.00 Тенис, турнир в Стокхолм МАХ Спорт 1
19.10 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, мъже Евроспорт 2
19.30 Виляреал – Бетис МАХ Спорт 4
19.30 Фулъм – Арсенал Диема спорт 2
19.30 Байерн – Борусия (Д) Нова спорт
19.30 Волейбол, Нефтохимик – Локомотив Авиа МАХ Спорт 2
19.45 ПСВ Айндховен – Гоу Ахед Игълс Ринг
20.00 Формула 1, спринт за Гран при на САЩ Диема спорт 3
20.15 Янтра – Локомотив (ГО) Диема спорт
21.00 Ал Насър – Ал Фатех МАХ Спорт 1
21.00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, волна програма, спортни двойки Евроспорт 2
21.30 Бохум – Херта Диема спорт 3
21.45 Рома – Интер МАХ Спорт 3
22.00 Атлетико – Осасуна МАХ Спорт 4
22.00 Аякс – Алкмаар Ринг
22.00 Баскетбол, Сарагоса – Рио Бреоган Нова спорт
22.05 Марсилия – Льо Авър Диема спорт 2
22.30 Брайтън – Нюкасъл Диема спорт
22.30 НХЛ, Ню Джърси – Едмънтън МАХ Спорт 2
00.00 Формула 1, квалификация за Гран при на САЩ Диема спорт 3
02.00 UFC, Де Ридер срещу Алън МАХ Спорт 2
02.50 Мото 3, Гран при на Австралия МАХ Спорт 1
04.15 Мото 2, Гран при на Австралия МАХ Спорт 1
Още по темата:
- » България ще търси изкупление срещу Испания
- » Спорт по тв на 11 октомври
- » Спорт по тв на 5 октомври, неделя