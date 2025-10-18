Студен фронт ни носи дъжд, от 15°С до 17°С днес

През деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време, като по-съществени разкъсвания на облачността се очакват преди обяд над западните райони от България. Валежи от дъжд се очакват в Централна и Югоизточна България.

През деня вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще проникне и малко по-студен въздух. Максималните температури ще са между 15°С и 17°С.

Времето в София

През деня ще е предимно облачно със слаби валежи от дъжд. След обяд валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Максималните температури ще са между 12-15°С.

В планините

През деня ще е предимно облачно и мъгливо, особено в Централна и Южна България. Ще духа умерен северозападен вятър.

Температурите ще останат ниски за сезона – около 10°С на височина 1200 метра и около 2°С на 2000 метра.

По Черноморието

До обяд времето ще е с ниска слоеста облачност. След обяд от запад, ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е предимно умерен.

Максималните температури ще бъдат между 15°С и 20°С, температурата на морската вода – между 17°С и 20°С. Вълнението на морето ще е около 3 бала.

Времето на Балканите

Облачно и дъждовно ще е над централните части от полуострова. Валежите ще са слаби, а от запад-северозапад ще започне и процес на разкъсване.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат



