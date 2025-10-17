Архитектура с визия: Баумит България обяви победителите във „Фасада на годината 2024–2025“

Организиран на всеки две години от Баумит България, вече близо две десетилетия конкурсът „Фасада на годината“ се е утвърдил като мащабен форум, а тази година инициативата съвпада с 30-годишнината от създаването на компанията. С всяко издание „Фасада на годината“ не само утвърждава позицията си като водещ национален форум за архитектура, дизайн и строителство, но и се превръща в платформа за развитие на целия сектор, вдъхновявайки архитекти, строители и инвеститори да поставят високи стандарти за качество, устойчивост и иновации.

Победителите в конкурса бяха определени от професионалното жури с председател арх. Тодор Абаджиев и членове арх. Георги Бачев, арх. Георги Цикалов, арх. Чавдар Велев, арх. Антон Андонов и управителят на „Баумит България“ ЕООД Николай Бъчваров. Публиката излъчи своя отделна награда.

В 6 категории се състезаваха 94 обекта. Журито селектира 34 фасади, които ще участват в международния конкурс Baumit Life Challenge в Будапеща - независимо дали и каква награда са получили в българския конкурс. Арх. Тодор Абаджиев ще бъде член и на журито в унгарската столица. От всички номинирани за Baumit Life Challenge фасади, журито определи следните награди:

КАТЕГОРИЯ "ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ – НОВО СТРОИТЕЛСТВО"

Първа награда

ATLANTIS HOMES III в гр. Бургас

Проектант: арх. Милица Петрова и арх. Асен Игнатов, Spacemode Studio

Инвеститор и изпълнител: “Атлантис България Холдинг“

Източник: Баумит България

Втора награда

Къща “Гривица“ в община Плевен

Проектант: арх. Красимир Попов, “ПРОКОНСУЛТ“ ООД

Изпълнител: “Метеор 1981“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

Трета награда

Къща “Стражата“ в гр. Плевен

Проектант: арх. Красимир Попов и арх. Гергана Попова, “ПРОКОНСУЛТ“ ООД

Изпълнител: “Сухстрой 2002“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

От четвърто до шесто място се класираха:

Къща "Модула" в гр. София (спечелила и Награда на публиката)

Проектант: арх. Мартин Шекеров

Инвеститор: арх. Мартин Шекеров и Тодор Стойчев, “4М Инвест“ ООД

Изпълнител: “4М Инвест“ ООД

Casa Bonita

Проектант: арх. Сотир Кацилов, “ЕС ЕФ ДИЗАЙН“ ООД

Инвеститор: Анна Борисова, “КАСА БОНИТА“ ЕООД

Изпълнител: “Марибор Строй“ ЕООД

Комплекс еднофамилни къщи “КИБЕЛА“, община Родопи

Проектант: арх. Александър Геренски и арх. Ангелина Геренски, “АГГА СТУДИО“ ООД

Инвеститор: инж. Митко Горчов, “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Изпълнител: “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

КАТЕГОРИЯ "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"

Първа награда

АМАЯ РЕЗИДЕНС 2 в гр. София

Проектант: арх. Георги Петканешков, арх. Иван Пашов и арх. Ралица Дженкова; “Джи Пи Ей Студио“ ЕООД

Инвеститор: “Билд Инвест България“ АД

Изпълнител: Главен изпълнител - “Билд Инвест България“ АД, изпълнител фасада - “Марибор Строй“ ЕООД

Източник: Баумит България

Втора награда

V Residence в гр. София

Проектант: арх. Христо Минковски; “Арт Е Строй“ ЕООД

Инвеститор: “Арт Е Строй“ ЕООД

Изпълнител: “Арт Е Строй“ ЕООД

Източник: Баумит България

Трета награда

Жилищна сграда LVIEW в гр. София

Проектант: арх. Крум Сергеев и арх. Георги Палов, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД

Инвеститор: “МАСТЪР КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД

Изпълнител: “Марибор Строй“ ЕООД

Източник: Баумит България

От четвърто до шесто място се класираха:

"Кансо" в гр. София

Проектант: арх. Крум Сергеев, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД

Инвеститор: Ивайло Митев, “ИДЕЯ ХОУМ“ ЕООД

Изпълнител: “ИДЕЯ ХОУМ“ ЕООД

Жилищен комплекс "Петият елемент" в гр. Варна

Проектант: арх. Светослав Станиславов, “СТАРХ - Станиславов архитекти“

Инвеститор: Христо Мирчев, “МС билд Инвест“ ООД

Изпълнител: “Арт Строй 2004“ ЕООД

Жилищна сграда “Стоян Камбарев“ в гр. София

Проектант: арх. Крум Сергеев и арх. Георги Палов, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД

Изпълнител:“Марибор Строй“ ЕООД

КАТЕГОРИЯ "НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"

Първа награда

Хотел "Кашмир" в гр. Велинград

Проектант: арх. Едвард Христов, “ПРОАРХ“

Инвеститор: “Велина“ ЕАД

Изпълнител: “Стефанов и Ко“

Източник: Баумит България

Втора награда

HYPOPORT HQ в гр. София

Проектант: арх. Елица Панайотова и арх. Руслан Гинчев, UNITED MASTER ARCHITECTS

Инвеститор: “ЕКСАНЕТ“ ООД

Изпълнител: “КАМОБИЛД ГРУП“ ООД

Източник: Баумит България

Трета награда

Административно-учебен комплекс ВМИ в гр. Пловдив

Проектант: арх. Радко Тодоров, “РТ Консулт“ ООД

Инвеститор: Медицински университет Пловдив

Изпълнител: “Бибов и Ко“ ООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

От четвърто до шесто място се класираха:

"Каса Денисо", гр. Бяла

Проектант: арх. Адриана Щерева, “Дизайн Стейшън“

Инвеститор: г-н Билян Балинов, “Бизнес Консулт София“ ЕООД

Изпълнител: “Еспи Инвест“ ООД

Хотел WESTGATE, гр. Велико Търново

Проектант: арх. Александър Димов и арх. Зорница Нинова, “А-ПРОЕКТ“ ООД

Инвеститор: Мирослав Велчев, “КОНЕКС“ ЕООД

Изпълнител: “КДТ БИЛД“ ЕООД

Вила "Калимера", гр. Балчик

Проектант: арх. Елена Иванова

Инвеститор: Николай Ненов, “Валентино“ ООД

Изпълнител: “Кари“ ЕООД

КАТЕГОРИЯ "ТЕРМИЧНО САНИРАНЕ"

Първа награда

Ремонт на сградата на НЧ “Дружба-1870“ в гр. Харманли

Проектант: арх. Роман Пещерски, “СТ Клинър“ ООД

Инвеститор: Община Харманли

Изпълнител: “СТ Клинър“ ООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

Втора награда

УМБАЛ “Дева Мария“ в гр. Бургас

Инвеститор: “Света София Билдинг“ ЕООД

Изпълнител: “Верж Билд“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

Трета награда

Детска градина “Чиполино“ в гр. Свищов

Инвеститор: Община Свищов

Изпълнител: “Билдинг СВ“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

На четвърто място се класира:

Основно училище "Антим I", гр. Пловдив

Инвеститор: Община Пловдив,

Изпълнител: “ЗАПРЯНОВИ 03“ ООД

КАТЕГОРИЯ "РЕНОВИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ"

Първа награда

Национална Априловска гимназия в гр. Габрово

Проектант: инж. Румен Матев, арх. Мария Хлебарова и арх. Станимир Семов, “АРК ПРОЕКТ“ ООД

Инвеститор: Национална Априловска гимназия

Изпълнител: “Вертикал 90“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

Втора награда

Очен медицински център в гр. Стара Загора

Проектант: арх. Радосвета Кирчева и арх. Иван Кирчев; проектант на консервационно-реставрационни работи - арх. Мария Каразлатева; технолог на консервационно-реставрационни работи - Аглика Икономова

Инвеститор: “Очен медицински център Трошев“ ООД

Изпълнител: “Теком“ ООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

Трета награда

Сграда на бул. "Княгиня Мария Луиза" 79 в гр. София

Проектант: арх. Николай Симеонов, арх. Георги Савов, арх. Деян Дечев, арх. Пламен Генчев - "ВАМОС" ООД

Инвеститор: “ДЗХ“ АД

Изпълнител: “НИКОЛАЙ ОМ“ ЕООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

От четвърто до шесто място се класираха обектите:

Административна сграда на “Топливо“ АД, гр. Стара Загора

Инвеститор: Преслав Козовски, “Топливо“ АД

Изпълнител: “Елина АД“ ЕООД

Фасадна реставрация на административна сграда, гр. Варна

Проектант: арх. Ралица Диканска, д-р арх. Гергана Диканска, арх. Диана Илиева; “Дикански и партньори“ ООД

Инвеститор: ръководител управление АСД и КС - Ясен Тодоров, ЗАД "Алианц България Живот"

Изпълнител: “НикСтрой 94“ ЕООД

Сграда за жилище и обществено обслужване, гр. Добрич

Проектант: арх. Цветелин Радев, “Стеки консулт“ ЕООД

Инвеститор: Явор Терзиев и г-н Ивайло Иванов, “Д ИМОТИ“ ЕООД

Изпълнител: “Техно-инвест“ ЕООД

КАТЕГОРИЯ "ВДЪХНОВЕНИ ОТ СТРУКТУРАТА"

Първа награда

Iron Code в гр. Варна

Проектант: арх. Жаклин Митова, “Жаки Арх Студио“ ЕООД

Инвеститор: “Света Петка Инвестмънт“ ООД

Изпълнител: “ИМЕА груп“

Източник: Баумит България

Втора награда

АМАЯ РЕЗИДЕНС 3 в гр. София

Проектант: арх. Георги Петканешков, арх. Ралица Дженкова и арх. Добромир Тренчев; “Джи Пи Ей Студио“ ЕООД

Инвеститор: “Ади Рентал“ ООД

Изпълнител: Главен изпълнител - “Билд Инвест България“ АД, изпълнител фасада - “Марибор Строй“ ЕООД

Източник: Баумит България

Трета награда

"Брилянтин" в гр. Сливен

Проектант: арх. Димитрина Генчева, “ГЕОСТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД

Инвеститор: "Строй Груп Илиеви" ЕООД и “Атрон Груп“ ЕООД

Изпълнител: "Строй Груп Илиеви" ЕООД

Източник: Баумит България

От четвърто до шесто място се класираха обектите:

Faith в гр. Сливен

Проектант: инж. Даниела Иванова и арх. Димитрина Генчева, “ГЕОСТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД

Инвеститор: Иван Иванов, "Строй Груп Илиеви" ЕООД

Изпълнител: "Строй Груп Илиеви" ЕООД

Villa Ema в с. Кранево

Проектант: арх. Емилия Добрева

Инвеститор: Мирослав Петров, “Добруджа Билдинг“ ЕООД

Изпълнител: “Добруджа Билдинг“ ЕООД

Южна резиденция в гр. Севлиево

Проектант: арх. Константин Брънеков, “Лоно Проект“ ЕООД

Инвеститор: Михаил Цонев, “КДТ БИЛД“ ЕООД

Изпълнител: “Скай строй“ ООД

"НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА"

Къща „Модула“ в гр. София, кв. Драгалевци

Проектант и инвеститор: арх Мартин Шекеров – „4М Инвест“ ООД

Изпълнител: "4М Инвест" ООД

Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev

В знак на признателност за дългогодишното партньорство, иновативност, креативност и принос към развитието на качествената архитектурна среда, Баумит България връчи и няколко специални отличия на арх. Весела Мирянова – управител на „Артекс Инженеринг“ АД, на Ивайло Митев – управител на „Идея Хоум“ ЕООД, на арх. Калин Диков и на арх. Атанас Панов.

До 22 октомври на Моста на влюбените до НДК в столицата Баумит представя изложбени табла с обектите, участващи в конкурса „Фасада на годината 2024–2025“ в категории „Жилищни сгради“ и „Реновиране на исторически сгради“ – 59 сгради от цяла България.