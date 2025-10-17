Архитектура с визия: Баумит България обяви победителите във „Фасада на годината 2024–2025“
Организиран на всеки две години от Баумит България, вече близо две десетилетия конкурсът „Фасада на годината“ се е утвърдил като мащабен форум, а тази година инициативата съвпада с 30-годишнината от създаването на компанията. С всяко издание „Фасада на годината“ не само утвърждава позицията си като водещ национален форум за архитектура, дизайн и строителство, но и се превръща в платформа за развитие на целия сектор, вдъхновявайки архитекти, строители и инвеститори да поставят високи стандарти за качество, устойчивост и иновации.
Победителите в конкурса бяха определени от професионалното жури с председател арх. Тодор Абаджиев и членове арх. Георги Бачев, арх. Георги Цикалов, арх. Чавдар Велев, арх. Антон Андонов и управителят на „Баумит България“ ЕООД Николай Бъчваров. Публиката излъчи своя отделна награда.
В 6 категории се състезаваха 94 обекта. Журито селектира 34 фасади, които ще участват в международния конкурс Baumit Life Challenge в Будапеща - независимо дали и каква награда са получили в българския конкурс. Арх. Тодор Абаджиев ще бъде член и на журито в унгарската столица. От всички номинирани за Baumit Life Challenge фасади, журито определи следните награди:
КАТЕГОРИЯ "ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ – НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
Първа награда
ATLANTIS HOMES III в гр. Бургас
Проектант: арх. Милица Петрова и арх. Асен Игнатов, Spacemode Studio
Инвеститор и изпълнител: “Атлантис България Холдинг“
Източник: Баумит България
Втора награда
Къща “Гривица“ в община Плевен
Проектант: арх. Красимир Попов, “ПРОКОНСУЛТ“ ООД
Изпълнител: “Метеор 1981“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
Трета награда
Къща “Стражата“ в гр. Плевен
Проектант: арх. Красимир Попов и арх. Гергана Попова, “ПРОКОНСУЛТ“ ООД
Изпълнител: “Сухстрой 2002“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
От четвърто до шесто място се класираха:
Къща "Модула" в гр. София (спечелила и Награда на публиката)
Проектант: арх. Мартин Шекеров
Инвеститор: арх. Мартин Шекеров и Тодор Стойчев, “4М Инвест“ ООД
Изпълнител: “4М Инвест“ ООД
Casa Bonita
Проектант: арх. Сотир Кацилов, “ЕС ЕФ ДИЗАЙН“ ООД
Инвеститор: Анна Борисова, “КАСА БОНИТА“ ЕООД
Изпълнител: “Марибор Строй“ ЕООД
Комплекс еднофамилни къщи “КИБЕЛА“, община Родопи
Проектант: арх. Александър Геренски и арх. Ангелина Геренски, “АГГА СТУДИО“ ООД
Инвеститор: инж. Митко Горчов, “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Изпълнител: “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
КАТЕГОРИЯ "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
Първа награда
АМАЯ РЕЗИДЕНС 2 в гр. София
Проектант: арх. Георги Петканешков, арх. Иван Пашов и арх. Ралица Дженкова; “Джи Пи Ей Студио“ ЕООД
Инвеститор: “Билд Инвест България“ АД
Изпълнител: Главен изпълнител - “Билд Инвест България“ АД, изпълнител фасада - “Марибор Строй“ ЕООД
Източник: Баумит България
Втора награда
V Residence в гр. София
Проектант: арх. Христо Минковски; “Арт Е Строй“ ЕООД
Инвеститор: “Арт Е Строй“ ЕООД
Изпълнител: “Арт Е Строй“ ЕООД
Източник: Баумит България
Трета награда
Жилищна сграда LVIEW в гр. София
Проектант: арх. Крум Сергеев и арх. Георги Палов, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД
Инвеститор: “МАСТЪР КЪНСТРЪКШЪН“ ЕООД
Изпълнител: “Марибор Строй“ ЕООД
Източник: Баумит България
От четвърто до шесто място се класираха:
"Кансо" в гр. София
Проектант: арх. Крум Сергеев, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД
Инвеститор: Ивайло Митев, “ИДЕЯ ХОУМ“ ЕООД
Изпълнител: “ИДЕЯ ХОУМ“ ЕООД
Жилищен комплекс "Петият елемент" в гр. Варна
Проектант: арх. Светослав Станиславов, “СТАРХ - Станиславов архитекти“
Инвеститор: Христо Мирчев, “МС билд Инвест“ ООД
Изпълнител: “Арт Строй 2004“ ЕООД
Жилищна сграда “Стоян Камбарев“ в гр. София
Проектант: арх. Крум Сергеев и арх. Георги Палов, “СТУДИО КРИЕЙТИВ“ ЕООД
Изпълнител:“Марибор Строй“ ЕООД
КАТЕГОРИЯ "НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
Първа награда
Хотел "Кашмир" в гр. Велинград
Проектант: арх. Едвард Христов, “ПРОАРХ“
Инвеститор: “Велина“ ЕАД
Изпълнител: “Стефанов и Ко“
Източник: Баумит България
Втора награда
HYPOPORT HQ в гр. София
Проектант: арх. Елица Панайотова и арх. Руслан Гинчев, UNITED MASTER ARCHITECTS
Инвеститор: “ЕКСАНЕТ“ ООД
Изпълнител: “КАМОБИЛД ГРУП“ ООД
Източник: Баумит България
Трета награда
Административно-учебен комплекс ВМИ в гр. Пловдив
Проектант: арх. Радко Тодоров, “РТ Консулт“ ООД
Инвеститор: Медицински университет Пловдив
Изпълнител: “Бибов и Ко“ ООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
От четвърто до шесто място се класираха:
"Каса Денисо", гр. Бяла
Проектант: арх. Адриана Щерева, “Дизайн Стейшън“
Инвеститор: г-н Билян Балинов, “Бизнес Консулт София“ ЕООД
Изпълнител: “Еспи Инвест“ ООД
Хотел WESTGATE, гр. Велико Търново
Проектант: арх. Александър Димов и арх. Зорница Нинова, “А-ПРОЕКТ“ ООД
Инвеститор: Мирослав Велчев, “КОНЕКС“ ЕООД
Изпълнител: “КДТ БИЛД“ ЕООД
Вила "Калимера", гр. Балчик
Проектант: арх. Елена Иванова
Инвеститор: Николай Ненов, “Валентино“ ООД
Изпълнител: “Кари“ ЕООД
КАТЕГОРИЯ "ТЕРМИЧНО САНИРАНЕ"
Първа награда
Ремонт на сградата на НЧ “Дружба-1870“ в гр. Харманли
Проектант: арх. Роман Пещерски, “СТ Клинър“ ООД
Инвеститор: Община Харманли
Изпълнител: “СТ Клинър“ ООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
Втора награда
УМБАЛ “Дева Мария“ в гр. Бургас
Инвеститор: “Света София Билдинг“ ЕООД
Изпълнител: “Верж Билд“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
Трета награда
Детска градина “Чиполино“ в гр. Свищов
Инвеститор: Община Свищов
Изпълнител: “Билдинг СВ“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
На четвърто място се класира:
Основно училище "Антим I", гр. Пловдив
Инвеститор: Община Пловдив,
Изпълнител: “ЗАПРЯНОВИ 03“ ООД
КАТЕГОРИЯ "РЕНОВИРАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ СГРАДИ"
Първа награда
Национална Априловска гимназия в гр. Габрово
Проектант: инж. Румен Матев, арх. Мария Хлебарова и арх. Станимир Семов, “АРК ПРОЕКТ“ ООД
Инвеститор: Национална Априловска гимназия
Изпълнител: “Вертикал 90“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
Втора награда
Очен медицински център в гр. Стара Загора
Проектант: арх. Радосвета Кирчева и арх. Иван Кирчев; проектант на консервационно-реставрационни работи - арх. Мария Каразлатева; технолог на консервационно-реставрационни работи - Аглика Икономова
Инвеститор: “Очен медицински център Трошев“ ООД
Изпълнител: “Теком“ ООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
Трета награда
Сграда на бул. "Княгиня Мария Луиза" 79 в гр. София
Проектант: арх. Николай Симеонов, арх. Георги Савов, арх. Деян Дечев, арх. Пламен Генчев - "ВАМОС" ООД
Инвеститор: “ДЗХ“ АД
Изпълнител: “НИКОЛАЙ ОМ“ ЕООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
От четвърто до шесто място се класираха обектите:
Административна сграда на “Топливо“ АД, гр. Стара Загора
Инвеститор: Преслав Козовски, “Топливо“ АД
Изпълнител: “Елина АД“ ЕООД
Фасадна реставрация на административна сграда, гр. Варна
Проектант: арх. Ралица Диканска, д-р арх. Гергана Диканска, арх. Диана Илиева; “Дикански и партньори“ ООД
Инвеститор: ръководител управление АСД и КС - Ясен Тодоров, ЗАД "Алианц България Живот"
Изпълнител: “НикСтрой 94“ ЕООД
Сграда за жилище и обществено обслужване, гр. Добрич
Проектант: арх. Цветелин Радев, “Стеки консулт“ ЕООД
Инвеститор: Явор Терзиев и г-н Ивайло Иванов, “Д ИМОТИ“ ЕООД
Изпълнител: “Техно-инвест“ ЕООД
КАТЕГОРИЯ "ВДЪХНОВЕНИ ОТ СТРУКТУРАТА"
Първа награда
Iron Code в гр. Варна
Проектант: арх. Жаклин Митова, “Жаки Арх Студио“ ЕООД
Инвеститор: “Света Петка Инвестмънт“ ООД
Изпълнител: “ИМЕА груп“
Източник: Баумит България
Втора награда
АМАЯ РЕЗИДЕНС 3 в гр. София
Проектант: арх. Георги Петканешков, арх. Ралица Дженкова и арх. Добромир Тренчев; “Джи Пи Ей Студио“ ЕООД
Инвеститор: “Ади Рентал“ ООД
Изпълнител: Главен изпълнител - “Билд Инвест България“ АД, изпълнител фасада - “Марибор Строй“ ЕООД
Източник: Баумит България
Трета награда
"Брилянтин" в гр. Сливен
Проектант: арх. Димитрина Генчева, “ГЕОСТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД
Инвеститор: "Строй Груп Илиеви" ЕООД и “Атрон Груп“ ЕООД
Изпълнител: "Строй Груп Илиеви" ЕООД
Източник: Баумит България
От четвърто до шесто място се класираха обектите:
Faith в гр. Сливен
Проектант: инж. Даниела Иванова и арх. Димитрина Генчева, “ГЕОСТРОЙПРОЕКТ“ ЕООД
Инвеститор: Иван Иванов, "Строй Груп Илиеви" ЕООД
Изпълнител: "Строй Груп Илиеви" ЕООД
Villa Ema в с. Кранево
Проектант: арх. Емилия Добрева
Инвеститор: Мирослав Петров, “Добруджа Билдинг“ ЕООД
Изпълнител: “Добруджа Билдинг“ ЕООД
Южна резиденция в гр. Севлиево
Проектант: арх. Константин Брънеков, “Лоно Проект“ ЕООД
Инвеститор: Михаил Цонев, “КДТ БИЛД“ ЕООД
Изпълнител: “Скай строй“ ООД
"НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА"
Къща „Модула“ в гр. София, кв. Драгалевци
Проектант и инвеститор: арх Мартин Шекеров – „4М Инвест“ ООД
Изпълнител: "4М Инвест" ООД
Източник: Баумит България, © 2025 Kalin Panchev
В знак на признателност за дългогодишното партньорство, иновативност, креативност и принос към развитието на качествената архитектурна среда, Баумит България връчи и няколко специални отличия на арх. Весела Мирянова – управител на „Артекс Инженеринг“ АД, на Ивайло Митев – управител на „Идея Хоум“ ЕООД, на арх. Калин Диков и на арх. Атанас Панов.
Вижте още за номинираните и отличени проекти ТУК.
До 22 октомври на Моста на влюбените до НДК в столицата Баумит представя изложбени табла с обектите, участващи в конкурса „Фасада на годината 2024–2025“ в категории „Жилищни сгради“ и „Реновиране на исторически сгради“ – 59 сгради от цяла България.
Още по темата:
- » Manager Talks: Николай Бъчваров за растежа, лидерството и пътя му с Баумит България
- » За 18-ти път Баумит раздаде наградите „Фасада на годината“
- » Коя е най-красивата фасада?