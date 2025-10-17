ПЕС изключи партията на Фицо заради близостта му с Путин

Основната лявоцентристка политическа група в Европа (ПЕС) изключи партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който е обвинен в сближаване с руския президент Владимир Путин и подкопаване на върховенството на закона в страната си, съобщава Yahoo news.



"Партията на европейските социалисти гласува единодушно за изключване на партията на Фицо "Смер“ за заемане на политически позиции през последните години, които "сериозно и дълбоко противоречат на ценностите и принципите, за които нашето семейство се застъпва“, каза генералният секретар Джакомо Филибек.



Групата обаче не изброи конкретните причини, довели до решението за изключването на "Смер“.



Фицо каза, че е разочарован от станалото. "Ако искат да ни накажат, защото сме определили брака като уникален съюз между мъж и жена, че сме казали, че има само два пола и че сме казали, че по тези въпроси нашето право има предимство пред европейското право, ако затова трябва да бъдем изключени, тогава това е чест за нас“, подчерта той.



"Фокус" припомня, че Фицо бе единственият лидер на страна от ЕС, който пътува до Москва по случай 80-годишнината от победата във Втората световна война, въпреки призивите на ЕС за бойкот.