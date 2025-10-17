  • Instagram
До 2030 г.: ЕС ще е "готов за война с Русия", Украйна - "стоманен таралеж"

ФБ/Володимир Зеленски
Държавите от Европейския съюз имат пет години да се подготвят за евентуална война, според военен план, който ще бъде представен от Европейската комисия в четвъртък и чийто проект е видян от Politico, предаде vesti.bg.

"До 2030 г. Европа трябва да разполага с достатъчно силен отбранителен капацитет, за да възпира убедително своите противници и да може да реагира на всяка агресия", се посочва в проекта, който ще бъде обсъден от министрите на отбраната в сряда вечер и представен пред Колегиума на комисарите в четвъртък. След това той ще бъде изпратен за одобрение на европейските лидери следващата седмица.

Планът, наречен "Пътна карта за отбранителна готовност 2030", е израз на растящата роля на ЕС в сферата на отбраната - реакция на войната на руския президент Владимир Путин срещу Украйна и на неясните сигнали на американския президент Доналд Тръмп относно ангажимента му към европейската сигурност.

"Милитаризираната Русия представлява постоянна заплаха за сигурността на Европа в обозримо бъдеще", се казва в документа, за който първи съобщи Bloomberg.

Разпокъсана отбрана

Въпреки че държавите от ЕС бързо увеличават военните си бюджети, по-голямата част от тези разходи "остават предимно национални, което води до фрагментация, нарастване на разходите и липса на оперативна съвместимост", се подчертава в 16-страничния документ.

Европейската комисия настоява столиците да купуват оръжия съвместно и поставя цел до края на 2027 г. поне 40% от поръчките за отбрана да бъдат по общи договори - при по-малко от 20% в момента. Освен това до 2028 г. най-малко 55% от покупките на оръжие трябва да идват от европейски и украински компании, а до 2030 г. - поне 60%.

Приоритети и проекти

Документът очертава девет ключови приоритета, в които ЕС трябва да запълни дефицити:

•противовъздушна и противоракетна отбрана;
•логистични и мобилни способности;
•артилерийски системи;
•изкуствен интелект и киберотбрана;
•ракети и боеприпаси;
•дронове и системи срещу дронове;
•бойни способности на суша;
•морска отбрана;
•повишаване на общата отбранителна готовност.

Важен елемент от плана е и ролята на Украйна, страната ще бъде "силно въоръжена и подкрепена", за да се превърне в "стоманен таралеж", способен да възпира руската агресия.

Планът включва срокове за три мащабни проекта:

Eastern Flank Watch — интегриране на системи за сухопътна и въздушна отбрана, както и противодронови технологии, включително т.нар. Европейска дронова стена;
European Air Shield — многослойна система за въздушна отбрана;
Defence Space Shield — защита на космическите активи на ЕС.

Комисията се надява лидерите на ЕС да одобрят тези три проекта до края на годината.




