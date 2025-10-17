Какви са слуховете за смяната на министри в кабинета?

След като във вторник, 14 октомври, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се ядоса, защото му е светнала "червена лампа" заради частичните избори в Пазарджик - т.е., че партията-мандатоносител трупала само негативи от това управление - и призова за споделена отговорност и преформатиране на кабинета, до петък, 17 октомври, повечето политически сили в управлението заявиха, че няма да има избори, че не искат такива и че не са добре за държавата. Въпросът за преформатиране на кабинета обаче стои на дневен ред и в момента управляващите не отричат, че говорят помежду си по темата. Спекулациите в публичното пространство, а и в кулоарите на парламента, не закъсняха.

Слуховете за преформатиране на кабинета

Една от евентуалните смени, както според анализатори, така и според неофициална информация на Actualno.com, е тази на Даниел Митов във вътрешното министерство. Слуховете са, че той ще бъде заменен от бившия вътрешен министър и депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов. Разбира се, на масата са и други имена, а някои пак от ГЕРБ.

Поне засега обаче Митов запазва поста си, макар че предвид миналото на Бойко Борисов внезапни решения противно на нещо казано съвсем наскоро не са изключени -

В кулоарите на парламента витаят слухове за смяна на Наталия Киселова, каквото беше искането на Борисов, като за поста ѝ се спряга името на Рая Назарян от ГЕРБ.

Въпреки че от БСП обявиха публично и официално, че оставките на всички техни хора в управленито стоят на дневен ред - усилено се говори неофициално за смяна социалния министър Борислав Гуцанов. Дори имаше изказване пред медиите от страна на лидера на МЕЧ Радостин Василев, че освен Киселова ще бъде сменен "и Гуцанов май-май". Знаем, че той загуби партийната битка за лидерския пост в БСП в началото на годината от Атанас Зафиров. Нещо повече, трябва да отбележим, че ако той можеше да развали кворума в Националния съвет на социалистите преди взимането на решение за участие на БСП в кабинета "Желязков", заради сътресенията след изключването на Нинова - след конгреса той вече не разполага с този лост.

За ИТН информациите са мъгляви, но най-непоклатим от поста си изглежда вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов. Но, както лидерът на партията мандатоносител Бойко Борисов неведнъж е казвал: "Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено".

В този ред на мисли, много усилено в последните два дни се говори как ДПС на Пеевски няма да влезе в правителството, а ще придобие повече тежест в парламента - със свой зам.-председател и председатели на някои комисии.

Не е време за избори

В днешния ден в парламента - санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че няма да има избори.

По-късно премиерът Росен Желязков си отговори на въпроса дали е вдреме за избори, като каза, че не е време. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също добави, че партията му не иска избори.

Междувременно във вчерашния ден от БСП обявиха, че до последно ще настояват за стабилност, т.е. да няма избори.







