Новолунието във Везни превръща в приказка живота на тези зодии

На 21 октомври ще настъпи Новолуние във Везни. За представителите на петте зодиакални знака това ще предложи момент, в който енергията на баланса и обновлението ще отвори пътя към нов живот.

Везни

Новолунието във вашия знак ще символизира лично прераждане. Ще почувствате лекота, желание за действие и радост. Ще видите отново красотата в света и ще започнете да се доверявате на собствените си сетива. Това, което ви се е струвало тривиално, ще се окаже вдъхновяващо и приказката, за която сте мечтали, най-накрая ще се превърне в реалност.

Важно: Новолунието е идеален период за нови начала и личностно развитие.

Овен

За Овена, Новолунието ще бъде време на вътрешно прозрение. Ще започнете да виждате нещата ясно и без розови очила. Там, където вчера имаше объркване, ще се появи яснота. Ще разберете в какво си струва да инвестирате и от кое е най-добре да се оттеглите. Огънят на вашия характер ще започне да работи за вас, а не срещу вас, и това ще бъде началото на една наистина „печеливша серия“.

Риби

Рибите ще посрещнат Новолунието на крилете на щастието. Ще осъзнаете, че съдбата вече не ви принуждава да страдате. Вселената не ви е забравила и затова скоро ще навлезете в период, в който просто ще можете да живеете, без да поглеждате назад към това, което някога ви е пречило да дишате дълбоко. Просто изчакайте момент на промяна и след Новолунието всичко ще бъде наред.

Телец

За Телец, Новолунието обещава потапяне в свят, където всичко има смисъл. Ще почувствате, че най-накрая сте достигнали точка, в която можете да започнете да изграждате нещо истинско. Всичко, което някога сте смятали за изгубено, може да се завърне в обновена форма. Невидимите нишки от събития започват да се свързват в една съгласувана картина и животът най-накрая ще започне да се променя към по-добро.

Скорпион

За Скорпионите, Новолунието ще отбележи началото на специален период. Ще можете да се отпуснете и дори просто да се оставите на течението, тъй като „лошият късмет“ вече не е част от живота ви. Новолунието ще ви даде възможност не просто да забравите за негативизма, но и да трансформирате живота си, така че той да започне да ви носи удоволствие и щастие.







